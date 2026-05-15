Yoshi And The Mysterious Book è in arrivo ed emergono dettagli sul suo engine

I giochi Nintendo sono sempre piuttosto misteriosi per quanto riguarda gli elementi tecnici, a partire dall'uso dei motori grafici, dunque risulta interessante notare come, dalla confezione e altre fonti, siano emersi dettagli importanti sull'engine utilizzato dagli sviluppatori di Yoshi And The Mysterious Book.

Il retro della scatola è piuttosto esplicito in questo senso, visto che riporta il simbolo di Unreal Engine di Epic Games, a dimostrazione che questo è stato utilizzato come base tecnologica per la costruzione del nuovo gioco per Nintendo Switch 2, ma ulteriori informazioni si sono poi aggiunte attraverso alcune licenze collegate ai file attualmente disponibili per il preload del gioco.

Per la precisione, sembra che Yoshi And The Mysterious Book sia costruito su Unreal Engine 5, dunque la versione più recente del motore grafico di Epic Games, e non era cosa scontata.