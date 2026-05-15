Yoshi And The Mysterious Book è in arrivo ed emergono dettagli sul suo engine

I giochi Nintendo sono sempre piuttosto misteriosi per quanto riguarda gli elementi tecnici, a partire dall'uso dei motori grafici, dunque risulta interessante notare come, dalla confezione e altre fonti, siano emersi dettagli importanti sull'engine utilizzato dagli sviluppatori di Yoshi And The Mysterious Book.
Il retro della scatola è piuttosto esplicito in questo senso, visto che riporta il simbolo di Unreal Engine di Epic Games, a dimostrazione che questo è stato utilizzato come base tecnologica per la costruzione del nuovo gioco per Nintendo Switch 2, ma ulteriori informazioni si sono poi aggiunte attraverso alcune licenze collegate ai file attualmente disponibili per il preload del gioco.
Per la precisione, sembra che Yoshi And The Mysterious Book sia costruito su Unreal Engine 5, dunque la versione più recente del motore grafico di Epic Games, e non era cosa scontata.
Una notevole evoluzione
"Sapevamo già che Yoshi and the Mysterious Book utilizza Unreal Engine, ma ora sappiamo che si tratta di UE5", si legge in un commento di UniversoNintendo, "La scoperta è stata fatta grazie alle licenze attribuite ai plugin SideFXLabs, Stylized Post Process e KawaiiPhysics (esclusivi di quella versione) presenti nel preload del gioco".
Si tratta dunque di un'evoluzione rispetto ai capitoli precedenti della serie, visto che Yoshi's Crafted World, sviluppato da Good-Feel per Nintendo Switch, era costruito su Unreal Engine 4, peraltro anche con risultati notevoli.
Potete conoscere meglio la nuova avventura in arrivo nel nostro provato di Yoshi And The Mysterious Book, con il gioco ormai in arrivo: la data di uscita è fissata per il 21 maggio.
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