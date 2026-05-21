Dopo il bagno di folla al cinema, Yoshi torna in Yoshi and the Mysterious Book, disponibile da oggi

Il dinosauro verde è uno dei personaggi più longevi del catalogo Nintendo. Concepito già ai tempi del NES ma rimasto inutilizzato per limiti tecnici, debuttò ufficialmente con Super Mario World nel 1990 su Super Nintendo. Il salto da spalla dell'idraulico a protagonista assoluto arrivò nel 1995 con Super Mario World 2: Yoshi's Island , primo di una mini serie che include Yoshi's Story, Yoshi's Woolly World e Yoshi Crafted World.

Yoshi sta vivendo un periodo davvero positivo, considerando il recente film d'animazione Super Mario Galaxy - Il Film , dove è apparso tra i protagonisti, e guardando al lancio odierno di Yoshi and the Mysterious Book , che lo riporta al centro di un'esperienza videoludica.

Lingua in bocca

Il nuovo gioco, che abbiamo recensito con gran gusto, mantiene l'impianto classico del platform a scorrimento orizzontale, arricchendolo con uno stile grafico disegnato a mano. La storia prende avvio quando sull'isola degli Yoshi piomba dal cielo un libro misterioso: si chiama Enzo, è un'enciclopedia parlante, e invita Yoshi e compagni a esplorare i mondi e le creature custoditi tra le sue pagine.

Sul fronte del gameplay, accanto alle meccaniche tradizionali, saltare, inghiottire, lanciare uova, debutta una novità: per la prima volta sarà possibile trasportare le creature sul dorso, sfruttandone le caratteristiche per risolvere enigmi e superare ostacoli. Ogni ambiente, dalle foreste alle spiagge fino alle giungle, presenta un ecosistema distinto.

I giocatori potranno anche rinominare le creature scoperte e scansionare amiibo compatibili per ottenere gettoni extra da convertire in indizi. Il titolo è disponibile in versione digitale sull'eShop di Nintendo Switch 2 e, con bonus omaggio fino a esaurimento scorte, anche in formato fisico e digitale sul Nintendo Store.