Yoshi and the Mysterious Book si mostra in un nuovo trailer sul fascino della scoperta

Nintendo of America ha pubblicato nelle ore scorse un nuovo trailer per Yoshi and the Mysterious Book, il nuovo gioco stile platform adventure incentrato sul celebre dinosauro amico di Mario in arrivo su Nintendo Switch 2, in questo caso un video incentrato sul fascino della scoperta.
Intitolato "An Appetite for Discovery", ovvero "Voglia di scoprire", il trailer condensa in pochi minuti diverse caratteristiche del nuovo gioco per Nintendo Switch 2 che si appresta ormai a raggiungere il mercato, considerando che la sua data di uscita è fissata per il 21 maggio, dunque la prossima settimana.
Si parte dalla premessa del misterioso libro parlante e si passa alla presentazione di alcune specifiche situazioni di gioco che portano a diverse scoperte, tra le numerose meccaniche che caratterizzano il gameplay.
Le tante interazioni di Yoshi
Yoshi and the Mysterious Book prosegue nella tradizione dei giochi incentrati su Yoshi, mettendo in scena uno strano mondo che sembra illustrato come un libro interattivo, nel quale il protagonista può agire in diverse maniere.
La serie dedicata al dinosauro amico di Mario si caratterizza, in effetti, per una notevole quantità di situazioni diverse in cui è possibile trovarsi, dando al giocatore diverse possibilità di interazione con nemici e scenari.
Il nuovo trailer mostra proprio alcune di queste azioni possibili, e le conseguenze che queste possono avere all'interno delle varie situazioni del gioco, il tutto nel tipico spirito faceto del mondo di Yoshi.
Maggiori dettagli su Yoshi and the Mysterious Book potete trovarli nel nostro provato dedicato, oltre al trailer panoramico pubblicato nei giorni scorsi.
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