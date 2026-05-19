Civilization 7 si aggiorna con Test of Time, il più grande update sin dal lancio

L'update introduce tre funzionalità principali inedite o completamente rielaborate . Nello specifico sono stati apportati grandi cambiamenti alle Civiltà Storiche, è stato introdotto un nuovo sistema di Vittorie e quello inedito dei Trionfi.

2K e Firaxis Games hanno annunciato che da oggi è disponibile Test of Time , il più grande aggiornamento mai realizzato per Sid Meier's Civilization 7 , che mira a rivoluzionare l'esperienza di gioco grazie ai feedback ottenuti dai giocatori nel primo anno dall'uscita del titolo.

Tante modifiche e nuovi contenuti

Con l'uscita di Test of Time, i giocatori ora possono utilizzare una singola civiltà per l'intera durata di una campagna e al tempo stesso rimarrà l'opzione di farla evolvere in una diversa durante le transizioni tra le Ere. Questa nuova impostazione è accompagnata dal sistema di Sincretismo, che permette di creare combinazioni inedite adottando le Unità Esclusive o le Infrastrutture di una civiltà che si trova nella sua Era d'Oro, oppure di potenziare ulteriormente le caratteristiche distintive della propria attraverso l'Affermazione.

Anche il sistema delle Vittorie è stato completamente ripensato per valorizzare il dominio esercitato lungo l'intera partita. L'obiettivo è rendere ogni traguardo il risultato di scelte significative, offrendo ai giocatori un ventaglio più ampio di percorsi per raggiungere la grandezza, senza incanalare l'esperienza in strategie obbligate.

Infine, i nuovi Trionfi sostituiscono i precedenti Percorsi Ereditari e propongono una serie di obiettivi opzionali pensati per rendere ogni campagna diversa dalla precedente. Queste sfide sono legate ai sei Attributi (Militarista, Culturale, Scientifico, Economico, Diplomatico ed Espansionista) e incoraggiano a sperimentare approcci differenti, contribuendo a dare maggiore varietà e personalità a ogni partita.

In aggiunta a queste tre novità maggiori, l'aggiornamento Test of Time introduce anche una serie di miglioramenti e contenuti, tra cui il nuovo leader Alessandro Magno, la nuova mappa Continente Frattale, la nuova schermata Commercio, un nuovo Consiglio consultivo, eventi narrativi, modifiche e aggiornamenti per Specialisti e Biomi, nuovi effetti audio e musiche, modifiche al bilanciamento.

Per maggiori informazioni e l'elenco al completo delle modifiche, vi rimandiamo all'articolo dedicato pubblicato sul sito ufficiale di Civilization 7.