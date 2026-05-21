Windows 11, bug audio e notifiche: correzioni in fase di distribuzione per gli utenti Insider

Nel canale Release Preview sono state introdotte nuove build di Windows 11 volte a correggere alcuni bug segnalati in precedenza e scoperti nelle versioni per gli utenti Insider. Più precisamente, si tratta di due problematiche specifiche: la prima portava a un azzeramento improvviso del volume su alcuni dispositivi, mentre la seconda era legata alle notifiche. Vediamo tutti i dettagli.

Le novità

In vista delle novità sul canale stabile legate agli aggiornamenti opzionali di maggio, Microsoft ha iniziato a distribuire le build nel canale Release Preview. Si tratta precisamente delle 26100.8521 per Windows 11 24H2 e 26200.8521 per Windows 11 25H2. Come vi abbiamo anticipato, non sono presenti novità particolarmente significative: Microsoft ha voluto correggere due errori specifici che potevano rivelarsi molto tediosi.

Si tratta di un problema legato all'improvviso azzeramento del volume, seppur su alcuni dispositivi. Il secondo errore riguardava invece il servizio WPN (Windows Push Notification), per cui l'avvio di alcune applicazioni poteva presentare anomalie e le notifiche di sistema venivano bloccate.

Windows 11

Non dovrebbero esserci ulteriori cambiamenti, se non quelli già introdotti in precedenza. Ricordiamo che gli aggiornamenti facoltativi dovrebbero essere ufficialmente disponibili l'ultima settimana del mese, quindi la prossima settimana. Le varie correzioni e funzionalità dovrebbero poi arrivare automaticamente con l'aggiornamento obbligatorio del 9 giugno. Vi informeremo in caso di ulteriori novità.