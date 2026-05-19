Giocatori infuriati per Darksiders: Warmastered Edition: upgrade gratis su Xbox, ma a pagamento su PS5

THQ Nordic ha pubblicato oggi le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Darksiders: Warmastered Edition, ma invece di festeggiare il ritorno di Guerra in molti stanno criticando la scelta dell'editore riguardo all'upgrade dalle versioni PS4 e Xbox One. Su console Microsoft il passaggio è infatti gratuito tramite Smart Delivery, mentre su PlayStation è richiesto un pagamento una tantum.

L'upgrade da PS4 a PS5 costa 9,99 euro, cifra in linea con altre operazioni simili, ma percepita come salata in rapporto al prezzo pieno di 29,99 euro e soprattutto al fatto che gli utenti Xbox non devono pagare nulla.