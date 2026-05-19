Giocatori infuriati per Darksiders: Warmastered Edition: upgrade gratis su Xbox, ma a pagamento su PS5

THQ Nordic ha pubblicato oggi le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Darksiders: Warmastered Edition, ma invece di festeggiare il ritorno di Guerra in molti stanno criticando la scelta dell'editore riguardo all'upgrade dalle versioni PS4 e Xbox One. Su console Microsoft il passaggio è infatti gratuito tramite Smart Delivery, mentre su PlayStation è richiesto un pagamento una tantum.
L'upgrade da PS4 a PS5 costa 9,99 euro, cifra in linea con altre operazioni simili, ma percepita come salata in rapporto al prezzo pieno di 29,99 euro e soprattutto al fatto che gli utenti Xbox non devono pagare nulla.
Ora Darksiders: Warmastered Edition costa di più su Xbox One (e PS4)
La decisione ha scatenato proteste sui social: c'è chi denuncia una disparità di trattamento e chi ricorda come, nel caso di Darksiders II Deathinitive Edition, l'upgrade fosse gratuito sia su PS4 che su Xbox One. Altri ancora sottolineano che le novità della versione PS5 (4K nativo, modalità foto, supporto a DualSense e Attività) non giustificano un esborso aggiuntivo di 10 euro.
C'è poi un'altra scelta controversa: THQ Nordic ha confermato che da oggi il prezzo su Xbox One passa da 19,99 a 29,99 euro, un aumento del 50% a dieci anni dal lancio. Una mossa probabilmente legata all'unificazione delle versioni tramite Smart Delivery, ma che penalizza chi possiede ancora una Xbox One e non intende passare a Series X|S.
Su PS4, invece, il prezzo dovrebbe rimanere fissato a 19,99 euro, presumibilmente per compensare l'upgrade a pagamento verso PS5. "Dovrebbe" è la parola chiave: al momento, infatti, la versione web del PlayStation Store mostra un'unica edizione PS4 & PS5 venduta direttamente a 29,99 euro, in contrasto con quanto dichiarato dalla compagnia.
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