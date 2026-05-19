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Darksiders: Warmastered Edition è disponibile ora anche su PS5 e Xbox Series X|S

Come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da THQ Nordic, Darksiders: Warmastered Edition è disponibile ora anche su PS5 e Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/05/2026
Guerra in Darksiders: Warmastered Edition
Darksiders: Warmastered Edition
Darksiders: Warmastered Edition
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Darksiders: Warmastered Edition è disponibile ora anche su PS5 e Xbox Series X|S, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da THQ Nordic, che ci immerge ancora una volta nelle atmosfere dello straordinario action firmato Vigil Games.

Dotato in questa edizione di una risoluzione a 4K nativi, 60 frame al secondo stabili, tempi di caricamento nettamente migliorati e supporto alla modalità foto, Darksiders si presenta nelle condizioni migliori di sempre: se non l'avete ancora giocato, è arrivato il momento di farlo.

Oltre alle sue innegabili qualità artistiche, infatti, il gioco può contare su di un gameplay particolarmente solido, ricco di combattimenti entusiasmanti e meccaniche in stile metroidvania che regolano l'accesso alle varie zone degli scenari.

Il trailer di Darksiders 4 del THQ Nordic Digital Showcase svela che torneranno tutti i Cavalieri Il trailer di Darksiders 4 del THQ Nordic Digital Showcase svela che torneranno tutti i Cavalieri

Chi possiede già il gioco in versione PS4 potrà effettuare l'aggiornamento pagando 9,99€, mentre su Xbox l'upgrade è gratuito. Cambiano però i prezzi delle edizioni disponibili su PlayStation Store e Xbox Store per riflettere questi meccanismi.

Un classico ancora godibilissimo

Annunciato poche settimane fa, Darksiders: Warmastered Edition ci mette al comando di Guerra, uno dei Cavalieri dell'Apocalisse, che viene ingiustamente accusato di aver infranto un sigillo e di aver causato la fine del mondo, scatenando così una feroce guerra tra Inferno e Paradiso.

Privato dei suoi poteri, il cavaliere ottiene di poter tornare sulla Terra, ormai devastata, per scoprire la verità su quanto accaduto e punire i responsabili, affrontando lungo il cammino avversari sempre più formidabili e coriacei.

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