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Aggiornate le vendite di Cairn, che hanno raggiunto un traguardo notevole

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/03/2026
La protagonista di Cairn
Cairn
Cairn
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Lo studio di sviluppo, nonché editore The Game Bakers ha pubblicato i dati di vendita aggiornati di Cairn, che ha raggiunto quota 500.000 copie. Considerando che 300.000 copie erano considerate un risultato eccellente, gli sviluppatori devono essere soddisfattissimi del risultato, partendo sempre dal fatto che non stiamo parlano di una produzione faraonica.

Un gioco molto amato

Con 87, attualmente Cairn è uno dei giochi con la media voto più alta del 2026 su OpenCritic. L'annuncio delle vendite non è stato accompagnato da informazioni aggiuntive, quindi non sappiamo su quale piattaforma sia andato meglio.

L'immagine con l'annuncio delle vendite
L'immagine con l'annuncio delle vendite

Per chi non lo conoscesse, Cairn è un simulatore di scalata che vuole essere anche un viaggio intimo ed esistenziale. È stato realizzato dallo stesso team di Furi, gioco di culto diventato anche uno strano film. Potete acquistarlo per 29,99 euro su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

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Nella nostra recensione abbiamo scritto che in Cairn "coesistono due filosofie all'opposto", ossia che da una parte c'è "una natura dura, nichilista, che fa capo all'incomunicabilità umana e all'ambizione di capirsi e di capirci." Mentre "dall'altra, a volte, sembra cercare di più: esplorazione talvolta eccessiva, personaggi bizzarri, elementi quasi fantastici. Queste due identità confliggono davanti a un videogioco che, nella sua accezione più pura, funziona una meraviglia come simulatore - anche filosofico - di climbing e molto meno come avventura."

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