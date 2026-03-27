Aggiornate le vendite di Cairn, che hanno raggiunto un traguardo notevole

Lo studio di sviluppo, nonché editore The Game Bakers ha pubblicato i dati di vendita aggiornati di Cairn , che ha raggiunto quota 500.000 copie . Considerando che 300.000 copie erano considerate un risultato eccellente , gli sviluppatori devono essere soddisfattissimi del risultato, partendo sempre dal fatto che non stiamo parlano di una produzione faraonica.

Un gioco molto amato

Con 87, attualmente Cairn è uno dei giochi con la media voto più alta del 2026 su OpenCritic. L'annuncio delle vendite non è stato accompagnato da informazioni aggiuntive, quindi non sappiamo su quale piattaforma sia andato meglio.

L'immagine con l'annuncio delle vendite

Per chi non lo conoscesse, Cairn è un simulatore di scalata che vuole essere anche un viaggio intimo ed esistenziale. È stato realizzato dallo stesso team di Furi, gioco di culto diventato anche uno strano film. Potete acquistarlo per 29,99 euro su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Nella nostra recensione abbiamo scritto che in Cairn "coesistono due filosofie all'opposto", ossia che da una parte c'è "una natura dura, nichilista, che fa capo all'incomunicabilità umana e all'ambizione di capirsi e di capirci." Mentre "dall'altra, a volte, sembra cercare di più: esplorazione talvolta eccessiva, personaggi bizzarri, elementi quasi fantastici. Queste due identità confliggono davanti a un videogioco che, nella sua accezione più pura, funziona una meraviglia come simulatore - anche filosofico - di climbing e molto meno come avventura."