PlayStation Store, Sconti di Primavera: le migliori offerte sui giochi PS4 e PS5

Su PlayStation Store è arrivata la primavera, anzi gli Sconti di Primavera: una nuova promozione con tantissime offerte da non perdere sui giochi PS4 e PS5.

Terminato l'accesso anticipato per i soli abbonati a PlayStation Plus, gli Sconti di Primavera su PlayStation Store sono ora disponibili per tutti gli utenti: parliamo di una promozione valida fino all'8 aprile, con riduzioni che arrivano al 75% su di un'ampia selezione di giochi PS4 e PS5. E adesso, come al solito, siamo qui a darvi qualche suggerimento. Si parte dai due sparatutto di riferimento per gli appassionati, ovverosia Call of Duty: Black Ops 7 e Battlefield 6, entrambi disponibili al prezzo più basso di sempre su PS Store, ma anche la grande novità di ARC Raiders è tornato alla sua cifra minima sulla piattaforma digitale Sony, così come lo spettacolare Warhammer 40.000: Space Marine 2, che non è mai costato così poco. Cambiando completamente genere, tra le offerte troviamo la coinvolgente avventura di Dispatch e la riedizione di un grande classico, Syberia - Remastered, ma anche l'esperienza cooperativa di Split Fiction e quel gioiellino che risponde al nome di Astro Bot, che grazie agli Sconti di Primavera torna a toccare il suo minimo storico su PlayStation Store.

Call of Duty: Black Ops 7 Nonostante le recensioni miste e le polemiche, Call of Duty: Black Ops 7 domina da mesi la classifica dei giochi più venduti negli USA, a conferma che il franchise di Activision non ha perso la propria popolarità, perlomeno oltreoceano. Il merito di questi risultati è tuttavia dovuto anche agli sconti, e in questo caso potrete portarvi a casa l'ultimo episodio della serie sparatutto a metà prezzo: 39,99€ anziché 79,99€. Si tratta di una cifra davvero interessante, considerando i tantissimi contenuti del pacchetto; a partire dalla campagna cooperativa, che ruota attorno a David Mason (qui interpretato da Milo Ventimiglia) e alla sua squadra JSOC, impegnati a contrastare la diffusione di una tossina creata dalla misteriosa Gilda: una potente corporazione specializzata nello sviluppo di androidi da guerra. Completata questa fase è possibile cimentarsi con l'inedito Endgame, una sorta di extraction shooter in cui ci si lancia all'interno dell'enorme mappa di Avalon per completare obiettivi, raccogliere risorse e tentare l'estrazione prima che la letale Culla prenda il sopravvento. La struttura aperta, le build personalizzabili e la varietà di attività rendono questa modalità uno dei punti di forza di Black Ops 7. David Mason e i suoi compagni nella campagna di Call of Duty: Black Ops 7 Non manca la tradizionale esperienza Zombie, più ricca che mai, tra ritorni graditi e una nuova campagna ambientata nell'Etere Oscuro, mentre il multiplayer competitivo parte da una dotazione di diciotto mappe e numerose modalità, introducendo novità come il Wall Jump e la Schermaglia su larga scala: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Call of Duty: Black Ops 7.

Battlefield 6 Se è vero che Call of Duty ha mantenuto la propria posizione negli Stati Uniti, a livello internazionale il tradizionale scontro fra sparatutto ha visto quest'anno un altro vincitore, Battlefield 6, anch'esso disponibile su PlayStation Store al prezzo più basso finora grazie agli Sconti di Primavera: il gioco può essere vostro per 47,99€ anziché 79,99€, dunque con un risparmio del 40%. Uno dei personaggi di Battlefield 6 Mai come stavolta il frutto del lavoro dei Battlefield Studios è risultato essere un titolo dalla doppia anima: da un lato una campagna spettacolare, ma per molti versi limitata, dall'altro un comparto multiplayer che segna un ritorno deciso alle origini della serie e che rappresenta indubbiamente il cuore dell'esperienza, la sua parte più pregiata ed entusiasmante. L'appena citata campagna si sviluppa attraverso nove missioni, costruite come ricordi frammentati di un conflitto globale scatenato dall'organizzazione Pax Armata contro la NATO. Il racconto rimane un po' sullo sfondo, mentre il gameplay mostra il fianco a problemi storici della serie, come un'intelligenza artificiale poco brillante e un alternarsi di situazioni spesso caotiche. Una sequenza di combattimento in Battlefield 6 Nulla da dire invece sul multiplayer online, che come detto riprende lo spirito dei capitoli più amati di Battlefield e propone un approccio all'azione più ragionato e verosimile, caratterizzato da un ritmo sostenuto ma mai frenetico, che ben si presta alle sfumature strategiche e alla collaborazione con i compagni di squadra. Avete letto la nostra recensione di Battlefield 6?

ARC Raiders Si dice che "fra i due litiganti il terzo gode" e ARC Raiders ha fatto di questo proverbio un solido punto di partenza per affermarsi presso il grande pubblico, andando a occupare uno spazio ancora relativamente libero nel panorama degli extraction shooter e miscelando in maniera molto efficace ed equilibrata meccaniche PvP e PvE. Uno degli enormi nemici di ARC Raiders Disponibile a 31,99€ anziché 39,99€ grazie agli Sconti di Primavera, il titolo di Embark Studios ripropone una formula tradizionale, in cui ci si lancia nella mappa per raccogliere risorse e poi fuggire col bottino, ma in questo caso l'impianto viene fortemente caratterizzato da un approccio diverso dal solito, in cui non è il più veloce a spuntarla e molto dipende da come si pianificano le azioni. Il sistema di estrazione è il fulcro dell'esperienza: i punti di uscita si riducono col passare del tempo e attirano nemici e giocatori, trasformando ogni tentativo di fuga in un momento di tensione pura. Basta un rumore di troppo per compromettere tutto ed è proprio il sonoro, straordinariamente curato, a elevare ulteriormente il gioco, offrendo informazioni vitali su distanze e direzioni. Uno scontro a fuoco in ARC Raiders Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di ARC Raiders, gli Arc si pongono come una minaccia davvero credibile, le dinamiche di gestione dell'inventario aggiungono spessore al gameplay e il comparto artistico porta sullo schermo un'affascinante visione retrofuturistica dell'Italia meridionale, fatta di mappe convincenti e ben costruite.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 Warhammer 40.000: Space Marine 2 non è mai stato così conveniente su PlayStation Store: 24,49€ anziché 69,99€ che si traducono in uno sconto del 65% e rendono ancora più attraente l'idea di cimentarsi con la nuova avventura di Demetrian Titus, che torna in azione dopo gli eventi dell'originale Space Marine per contrastare l'invasione dei Tiranidi. Uno scontro a fuoco in Warhammer 40.000: Space Marine 2 Al fianco di due Ultramarine esperti, Titus viene mandato su alcuni pianeti finiti appunto vittime dell'orda aliena e lì si trova a dover dar fondo a tutte le proprie risorse per ripulire la zona e fornire supporto alle truppe già schierate, scoprendo ben presto che dietro le ondate apparentemente infinite di Tiranidi si cela una minaccia ancora più terribile. Il sistema di combattimento di Warhammer 40.000: Space Marine 2 fa leva su solide meccaniche da sparatutto in terza persona, ma con un'enfasi sugli scontri corpo a corpo, e in tal senso introduce parate e contrattacchi che rendono i duelli più tecnici e soddisfacenti, senza dimenticare le esecuzioni e mantenendo la loro funzione di recupero all'interno del gameplay. Titus e i suoi compagni in Warhammer 40.000: Space Marine 2 Oltre alla campagna, composta da sei missioni che durano circa nove ore, il gioco include una modalità Operazioni con missioni parallele e un sistema di classi caratterizzato da elementi quasi roguelike, che aumentano la sfida e la rigiocabilità, sia in solitaria che in cooperativa insieme ad altri due giocatori: ne abbiamo parlato nella recensione di Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Dispatch Una delle produzioni più interessanti degli ultimi mesi, Dispatch riporta in auge un genere - quello delle avventure a base narrativa in stile Telltale Games - che sembrava ormai dimenticato e che vediamo qui applicato a un tema senza dubbio entusiasmante per gli appassionati di supereroi, ovverosia le vicende di un'organizzazione che gestisce i metaumani e i loro interventi. Il protagonista di Dispatch Disponibile con una riduzione del 20% che porta il prezzo a 27,99€ anziché 34,99€, il titolo sviluppato da AdHoc Studio ci catapulta in un mondo alternativo in cui eroi e comuni cittadini convivono fra caos e ironia. Il protagonista del racconto, Robert Robertson, è lui stesso un supereroe, ma privo di poteri, che combatte utilizzando un esoscheletro, ma quando lo perde si ritrova a fare i conti con una forzata normalità. Il suo ingresso nel Superhero Dispatch Network segna l'inizio di un percorso narrativo che punta tutto su dialoghi brillanti, personaggi carismatici e una scrittura capace di alternare leggerezza e tensione, che rappresenta la parte più pregiata di Dispatch; insieme a una regia che ricorda le migliori serie animate contemporanee e un cast di doppiatori di alto profilo, fra cui Aaron Paul e Jeffrey Wright. Alcuni dei personaggi di Dispatch Le scelte nei dialoghi, pur non sempre rivoluzionarie, contribuiscono a modellare relazioni e sviluppi, incentivando la rigiocabilità; ma la vera sorpresa risiede nell'integrazione di elementi gestionali: nel ruolo di dispatcher, dovremo assegnare missioni a un team di eroi disfunzionali, bilanciando abilità, tempi e risorse. Una struttura semplice, ma efficace, insomma, che aggiunge profondità senza spezzare il ritmo. Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di Dispatch.

Astro Bot Torniamo a parlare di Astro Bot, visto che l'esclusiva PlayStation ha toccato nuovamente il suo minimo storico su PlayStation Store, 49,69€ anziché 69,99€ che si traducono in uno sconto del 29% e costituiscono un indubbio incentivo a recuperare quello che si pone come un vero e proprio gioiellino, un titolo fortemente "nintendoso" pur essendo prodotto da Sony. Uno dei mondi di Astro Bot Con quest'opera, infatti, Team Asobi non si è limitato a realizzare un omaggio nostalgico, bensì è riuscito a confezionare il primo vero platform di nuova generazione per PlayStation 5, capace di celebrare la console giapponese con la leggerezza, il carisma e l'attenzione al dettaglio che solo un team di alto livello è in grado di offrire. La storia è semplice, ma efficace: Astro, protagonista silenzioso e carismatico, deve recuperare i bot dispersi e i pezzi della console PlayStation sparsi fra i pianeti da un alieno dispettoso. A partire da questo presupposto il gameplay prende il sopravvento, trasformando l'hub principale in un luna park interattivo dove ogni bot salvato cambia il mondo circostante, svelando segreti, interazioni e mini-avventure. La campagna di Astro Bot è piena di buffi personaggi I livelli sono un capolavoro di varietà e design, in cui ogni pianeta introduce nuove regole, meccaniche e sfide, che spaziano dall'esplorazione a ritmo di musica, a boss fight spettacolari, per arrivare a sezioni che sfruttano giroscopio, altoparlante e feedback tattile del controller. La fusione tra citazioni nostalgiche e innovazioni originali crea un'esperienza sempre sorprendente, dove un semplice power-up può rivoluzionare l'intero scenario, e nulla appare mai ripetitivo. Se ancora non siete convinti di procedere all'acquisto, qui trovate la nostra recensione di Astro Bot: datele un'occhiata.

Syberia - Remastered L'opera del compianto Benoit Sokal torna in una versione rivisitata grazie a Syberia - Remastered, un progetto che si pone come una via di mezzo fra una semplice edizione rimasterizzata e un vero e proprio remake, consegnandoci una grafica completamente ridisegnata negli scenari, ma non nelle sequenze di intermezzo e nelle animazioni, che restano il più grande limite tecnico del gioco. Uno degli scenari di Syberia - Remastered Grazie agli Sconti di Primavera il gioco può essere vostro per 20,99€ anziché 29,99€, facendovi risparmiare il 30%: un'ottima occasione per cimentarvi con questa esperienza, magari per la prima volta, e scoprire l'affascinante mondo di Syberia, con i suoi iconici personaggi, gli enigmi da risolvere (rivisitati per l'occasione) e l'atmosfera inconfondibile delle ambientazioni del primo capitolo. Si tratta naturalmente di aspetti che abbiamo affrontato nella nostra recensione di Syberia - Remastered: l'avete letta?