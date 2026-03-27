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Bluey's Happy Snaps annunciato con un trailer: è il nuovo videogioco sulla serie animata

Vediamo un primo trailer di Bluey's Happy Snaps, il nuovo videogioco dedicato alla celebre serie animata sui cani pastori australiani, in arrivo quest'anno su PC e console.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/03/2026
Una scena da Bluey's Happy Snaps

Gameloft ha annunciato un nuovo adattamento videoludico della celebre serie animata sui pastori australiani intitolato Bluey's Happy Snaps, presentato con un primo trailer e in arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Non ha ancora una data di uscita precisa ma è previsto arrivare nel corso del 2026 come "titolo premium senza micro-transazioni o gioco online", come tengono particolarmente a specificare gli sviluppatori, in una sorta di dichiarazione d'intenti per questo nuovo titolo in arrivo.

Si tratta di un'avventura simile alla precedente Bluey: Il Videogioco, che riprende personaggi, ambientazioni e situazioni della serie animata ponendoci all'interno di diverse situazioni, con enigmi da risolvere, mini-game e variazioni sul gameplay.

In viaggio con la famiglia

Bluey's Happy Snaps è un gioco progettato per le famiglie e particolarmente indicato per un pubblico giovane, ma può essere apprezzato un po' da tutti, come d'altra parte accade con la serie animata di riferimento, che si può prestare a diverse letture.

Nella nuova storia ci troviamo ad accompagnare Bluey e Bingo in un nuovo viaggio con la famiglia: dopo aver trovato una vecchia macchina fotografica, questa diventa un elemento centrale e ricorrente nel gioco.

Bluey arriva in Minecraft con una mod ufficiale Bluey arriva in Minecraft con una mod ufficiale

Con la tipica impostazione in stile 2D ma consentendo un'esplorazione piuttosto libera degli scenari, in Bluey's Happy Snaps andiamo in giro per diverse ambientazioni collezionando foto e prendendo parte a diverse attività, il tutto in single player e anche in multiplayer cooperativo.

Il gioco presenta anche elementi educativi con "Play for Real Life", che indica ai giocatori varie attività ricreative e formative da effettuare nella vita reale.

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