Bluey's Happy Snaps annunciato con un trailer: è il nuovo videogioco sulla serie animata

Gameloft ha annunciato un nuovo adattamento videoludico della celebre serie animata sui pastori australiani intitolato Bluey's Happy Snaps, presentato con un primo trailer e in arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Non ha ancora una data di uscita precisa ma è previsto arrivare nel corso del 2026 come "titolo premium senza micro-transazioni o gioco online", come tengono particolarmente a specificare gli sviluppatori, in una sorta di dichiarazione d'intenti per questo nuovo titolo in arrivo.

Si tratta di un'avventura simile alla precedente Bluey: Il Videogioco, che riprende personaggi, ambientazioni e situazioni della serie animata ponendoci all'interno di diverse situazioni, con enigmi da risolvere, mini-game e variazioni sul gameplay.