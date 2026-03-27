Bluey's Happy Snaps annunciato con un trailer: è il nuovo videogioco sulla serie animata

Gameloft ha annunciato un nuovo adattamento videoludico della celebre serie animata sui pastori australiani intitolato Bluey's Happy Snaps, presentato con un primo trailer e in arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.
Non ha ancora una data di uscita precisa ma è previsto arrivare nel corso del 2026 come "titolo premium senza micro-transazioni o gioco online", come tengono particolarmente a specificare gli sviluppatori, in una sorta di dichiarazione d'intenti per questo nuovo titolo in arrivo.
Si tratta di un'avventura simile alla precedente Bluey: Il Videogioco, che riprende personaggi, ambientazioni e situazioni della serie animata ponendoci all'interno di diverse situazioni, con enigmi da risolvere, mini-game e variazioni sul gameplay.
In viaggio con la famiglia
Bluey's Happy Snaps è un gioco progettato per le famiglie e particolarmente indicato per un pubblico giovane, ma può essere apprezzato un po' da tutti, come d'altra parte accade con la serie animata di riferimento, che si può prestare a diverse letture.
Nella nuova storia ci troviamo ad accompagnare Bluey e Bingo in un nuovo viaggio con la famiglia: dopo aver trovato una vecchia macchina fotografica, questa diventa un elemento centrale e ricorrente nel gioco.
Con la tipica impostazione in stile 2D ma consentendo un'esplorazione piuttosto libera degli scenari, in Bluey's Happy Snaps andiamo in giro per diverse ambientazioni collezionando foto e prendendo parte a diverse attività, il tutto in single player e anche in multiplayer cooperativo.
Il gioco presenta anche elementi educativi con "Play for Real Life", che indica ai giocatori varie attività ricreative e formative da effettuare nella vita reale.