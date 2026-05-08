Le offerte stanno per tornare sul PlayStation Store: Sony fissa la data delle prossime promozioni

La data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 13 maggio , giorno in cui prenderà il via la nuova iniziativa della serie Un Livello di Sconti Superiore , destinata a riportare il negozio digitale alla consueta rotazione di saldi e ribassi.

Tranquillizzando gli utenti PS4 e PS5, Sony ha finalmente ripristinato la sezione Promozioni del PlayStation Store , confermando che le offerte stanno davvero per tornare.

Allarme rientrato, preparate i portafogli per il ritorno delle offerte

Per chi si fosse perso la questione, lo scorso mercoledì, con la conclusione delle offerte Grandi giochi, grandi affari, il PlayStation Store era rimasto per la prima volta da anni completamente privo di promozioni stagionali o settimanali. Un'assenza che aveva colto di sorpresa la community, soprattutto perché perfino la sezione dedicata alle Promozioni era stata rimossa dal negozio online. La scelta aveva alimentato dubbi e speculazioni, con alcuni utenti che temevano un possibile stop prolungato agli sconti, un'ipotesi sicuramente poco credibile ma comunque rimbalzata rapidamente sui social.

Il banner che conferma il ritorno delle offerte sul PlayStation Store

L'allarme, per fortuna, è rientrato in tempi brevi. Nelle ultime ore Sony ha infatti ripristinato la sezione Promozioni, probabilmente per spegnere sul nascere le preoccupazioni e chiarire che si trattava solo di una pausa temporanea.

Al momento non risultano offerte attive, fatta eccezione per gli sconti semi‑permanenti riservati agli abbonati PlayStation Plus, ma un grande banner in evidenza conferma che i saldi Un Livello di Sconti Superiore inizieranno il 13 maggio, data in cui il PlayStation Store dovrebbe tornare alla piena normalità.