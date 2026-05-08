AirPods con fotocamere: gli auricolari entrano nella fase finale di sviluppo

I nuovi AirPods con fotocamere integrate sono in sviluppo da tempo e, stando alle ultime informazioni riportate, sarebbero entrati nella fase finale. Gli auricolari sarebbero in fase di test di convalida del design, con i prototipi già pronti. Tuttavia, nonostante la presentazione fosse inizialmente prevista per la prima metà del 2026, potremmo aspettarci qualche rallentamento e un debutto posticipato a causa dei ritardi della nuova Siri.

Gli auricolari sono quasi pronti

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, fonte piuttosto affidabile, gli AirPods con fotocamere integrate sono entrati in una fase in cui i prototipi sono vicini al design e alle funzionalità definitive. Come anticipato, il design è in fase di test di convalida e i dipendenti Apple stanno già utilizzando i prototipi. Questa fase precede quella dei test di convalida della produzione effettiva, dove verranno realizzate le prime unità in serie.

AirPods Pro 3

Vi ricordiamo che questi auricolari saranno dotati di fotocamere, ma non potranno essere utilizzate per scattare foto o registrare video. Piuttosto, saranno strettamente legate alle funzionalità di Siri, quindi forniranno un contesto visivo all'assistente. Attraverso queste fotocamere, ad esempio, potrete porre domande in base a ciò che vi circonda, magari chiedendo suggerimenti per la cena mostrando gli ingredienti che avete a disposizione.

Tra gli altri esempi troviamo la possibilità di ricevere promemoria in base a ciò che viene ripreso dalle fotocamere, oppure di ottenere indicazioni stradali passo dopo passo. Inoltre, dovrebbe essere presente una luce LED che avviserà le persone vicine che i dati visivi vengono caricati sul cloud. Quest'ultimo aspetto gioca un ruolo cruciale nella privacy degli utenti.