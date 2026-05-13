Su PlayStation Store partono le offerte "Un Livello di Sconti Superiore" su tanti giochi PS4 e PS5

Dopo uno strano periodo di pausa, su PlayStation Store tornano oggi le promozioni con le offerte "Un Livello di Sconti Superiore", che propongono numerosi giochi PS4 e PS5 a prezzo ribassato, tra i quali anche diverse novità molto interessanti.
Nei giorni scorsi avevamo assistito a un fenomeno piuttosto bizzarro: su PS Store non c'erano offerte in corso e la stessa sezione dedicata alle promozioni non risultava praticamente raggiungibile, cosa che poteva anche destare una certa preoccupazione, considerando la regolarità con cui la piattaforme propone sconti periodici ormai da anni.
Successivamente, era stato chiarito il fatto che le offerte stavano per tornare, e puntualmente queste risultano disponibili da oggi, 13 maggio, come era stato annunciato già nei giorni scorsi.
Qualche esempio fra gli sconti
Si tratta di numerosi sconti che offrono un "risparmio fino al 75%" sui prezzi originali, come segnalato dalla stessa Sony nella grafica dedicata a questa nuova ondata di offerte, e tra queste possiamo trovare delle promozioni davvero molto interessanti.
Trattandosi di centinaia, se non migliaia, di titoli in oggetto, non possiamo qui riportarli proprio tutti ma ci limitiamo a fare una selezione tra quelli che possono risultare più interessanti.
Vediamo dunque alcuni degli sconti attualmente praticati su PlayStation Store, che saranno peraltro validi fino al 28 maggio:
- Call of Duty: Black Ops 7 Bundle Cross-gen - 39,99€
- Forza Horizon 5 Standard Edition - 41,99€
- Microsoft Flight Simulator 2024 - Standard - 63,99€
- Grand Theft Auto V (PS4 e PS%) - 19,79€
- Diablo 4 - Standard Edition - 35,99€
- Palworld - 21,74€
- Kingdom Come: Deliverance 2 - 34,99€
- Sea of Thieves - 13,99€
- Grounded - 19,99€
- Uncharted Raccolta: L'eredità dei Ladri - 19,99€
- Dragon Ball Xenoverse 2 - 6,99€
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - 15,99€
- Absolum - 18,74€
- The Outer Worlds 2 - 41,99€
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - 43,99€
- The Last of Us Remastered - 9,99€
- Gears of War Reloaded - 19,99€
- Avowed - 32,49€
- Jurassic World Evolution 3 - 47,99€
- Horizon Forbidden West - 29,99€
- Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition - 47,99€
- Assassin's Creed Shadows Deluxe Edition - 49,99€
Insomma, qui riportiamo solo una piccola porzione delle offerte attraverso questa selezione, ma pare avere una visione completa vi rimandiamo alla pagina ufficiale del PlayStation Store dedicata agli sconti della serie "Un Livello di Sconti Superiore", validi fino al 28 maggio.
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