Su PlayStation Store partono le offerte "Un Livello di Sconti Superiore" su tanti giochi PS4 e PS5

Dopo uno strano periodo di pausa, su PlayStation Store tornano oggi le promozioni con le offerte "Un Livello di Sconti Superiore", che propongono numerosi giochi PS4 e PS5 a prezzo ribassato, tra i quali anche diverse novità molto interessanti.

Nei giorni scorsi avevamo assistito a un fenomeno piuttosto bizzarro: su PS Store non c'erano offerte in corso e la stessa sezione dedicata alle promozioni non risultava praticamente raggiungibile, cosa che poteva anche destare una certa preoccupazione, considerando la regolarità con cui la piattaforme propone sconti periodici ormai da anni.

Successivamente, era stato chiarito il fatto che le offerte stavano per tornare, e puntualmente queste risultano disponibili da oggi, 13 maggio, come era stato annunciato già nei giorni scorsi.