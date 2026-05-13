Haunted Chocolatier sarà molto più grosso di Stardew Valley, nelle intenzioni dell'autore

Eric "ConcernedApe" Barone , creatore di Stardew Valley , ha fornito nuovi dettagli sullo sviluppo del suo prossimo videogioco, Haunted Chocolatier , in sviluppo ormai da anni. In una recente intervista concessa alla testata Game Informer, lo sviluppatore ha confermato che il nuovo progetto sarà più grosso rispetto al simulatore di fattoria, un aspetto che aveva già parzialmente anticipato lo scorso anno.

Tutto più grosso

Analizzando le dimensioni del gioco, Barone ha delineato un ampliamento generale delle meccaniche e dell'ambientazione: "È molto più grande di Stardew Valley, almeno per quanto riguarda la quantità di mappe, il numero di mostri, la profondità dell'intero sistema di oggetti, gli slot per l'equipaggiamento e altri aspetti simili", ha dichiarato. "Tutto è stato amplificato".

Tuttavia, l'uscita del gioco non è imminente. Barone ha detto che i lavori sono in corso, spiegando l'organizzazione del suo studio, che in una settimana dedica cinque giorni allo sviluppo di Haunted Chocolatier e due al supporto di Stardew Valley.

Proprio per ottimizzare i tempi, in vista del corposo aggiornamento 1.7 di Stardew Valley, Barone aveva spiegato di voler "assumere un ruolo più da 'direttore creativo'" sul suo primo titolo, con l'obiettivo di poter "concentrare la stragrande maggioranza" della sua attenzione sul nuovo progetto.

Lo sviluppatore ha infine fatto notare come il processo creativo sia oggi "molto più difficile". Rispetto agli esordi, Barone deve infatti gestire una pressione maggiore dovuta alla sua notorietà, dovendo dedicare tempo sia a comunicare con i fan sia alle costanti richieste di natura commerciale da parte degli addetti ai lavori, fattori che frammentano il tempo dedicato alla programmazione effettiva.