Daemon X Machina: Titanic Scion scontatissimo su Instant Gaming per PC: meno di 5€ a pochi mesi dall'uscita

Ci sono offerte che colpiscono soprattutto per il rapporto tra prezzo e ambizione del progetto. È il caso di Daemon X Machina: Titanic Scion, disponibile su Instant Gaming per PC Steam a 3,73€ IVA esclusa, a fronte di un listino di 70€. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo mostrato da Instant Gaming è di 3,73€ IVA esclusa, che diventano 4,55€ con IVA italiana al 22%. Lo sconto ufficiale è del 95%. Considerando il totale IVA inclusa, la riduzione effettiva rispetto al prezzo di listino è del 93,5%. Un taglio di questa entità è davvero raro per un gioco uscito da nemmeno un anno.