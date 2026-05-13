Daemon X Machina: Titanic Scion scontatissimo su Instant Gaming per PC: meno di 5€ a pochi mesi dall'uscita

Ci sono offerte che colpiscono soprattutto per il rapporto tra prezzo e ambizione del progetto. È il caso di Daemon X Machina: Titanic Scion, disponibile su Instant Gaming per PC Steam a 3,73€ IVA esclusa, a fronte di un listino di 70€. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo mostrato da Instant Gaming è di 3,73€ IVA esclusa, che diventano 4,55€ con IVA italiana al 22%. Lo sconto ufficiale è del 95%. Considerando il totale IVA inclusa, la riduzione effettiva rispetto al prezzo di listino è del 93,5%. Un taglio di questa entità è davvero raro per un gioco uscito da nemmeno un anno.
Il ritorno dei combattimenti tra mech
Titanic Scion riprende il gameplay del primo Daemon X Machina, basata su scontri ad alta velocità e ampia personalizzazione del proprio arsenale. Il cuore dell'esperienza resta la possibilità di costruire e modificare il mech in base al proprio stile di gioco, il tutto viene inserito in una formula a mondo aperto che avrebbe potuto essere un po' più curata.
Il genere mecha continua comunque a mantenere un pubblico molto fedele, e produzioni di questo tipo non sono particolarmente frequenti. A poco più di 4 euro IVA inclusa, il gioco diventa praticamente imperdibile per chiunque apprezzi questo tipo di action e per chi vuole provare qualcosa di diverso dai titoli più tradizionali.
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