Unknown Worlds ha confermato il leak di Subnatica 2, ma si parla di una vecchia build

Vi abbiamo già riportato della presenza online di materiale di Subnautica 2, dovuto al leak del gioco. Siamo a meno di un giorno dal lancio ufficiale in Accesso Anticipato, previsto per il 14 maggio su Steam e Xbox Series X e S. Presa in mano la situazione, lo sviluppatore Unknown Worlds ha confermato il leak a IGN, senza fornire dettagli su come sia avvenuta la perdita di dati. Comunque sia, ha minimizzato la situazione, parlando di una vecchia build.
Non ufficiali
"Abbiamo verificato che delle build non ufficiali di Subnautica 2 stanno attualmente circolando online", si legge nel comunicato. "Queste build sono versioni di sviluppo incomplete e non riflettono i contenuti o l'esperienza di gioco previsti per il lancio ufficiale."
Il team ha inoltre avvertito che i file distribuiti attraverso canali non ufficiali non possono essere verificati quanto a sicurezza e stabilità, e che alcune funzionalità potrebbero non funzionare correttamente. L'esperienza completa, comprensiva di aggiornamenti e supporto multiplayer, sarà disponibile esclusivamente attraverso le piattaforme ufficiali.
Il caso non è isolato: è stata una settimana particolarmente movimentata sul fronte delle fughe di notizie videoludiche. Alcuni utenti Xbox hanno potuto accedere a LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro con una settimana di anticipo, a causa di un disguido di Walmart che aveva distribuito codici di gioco funzionanti con il preordine. Anche Forza Horizon 6 è stato giocato in anticipo, con Playground Games che ha confermato l'accaduto precisando però che non si è trattato di un problema legato al precaricamento del gioco. Lo studio ha annunciato misure severe nei confronti di chi ha avuto accesso alla build.
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