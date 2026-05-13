Unknown Worlds ha confermato il leak di Subnatica 2, ma si parla di una vecchia build

Vi abbiamo già riportato della presenza online di materiale di Subnautica 2 , dovuto al leak del gioco. Siamo a meno di un giorno dal lancio ufficiale in Accesso Anticipato, previsto per il 14 maggio su Steam e Xbox Series X e S. Presa in mano la situazione, lo sviluppatore Unknown Worlds ha confermato il leak a IGN, senza fornire dettagli su come sia avvenuta la perdita di dati . Comunque sia, ha minimizzato la situazione, parlando di una vecchia build.

Non ufficiali

"Abbiamo verificato che delle build non ufficiali di Subnautica 2 stanno attualmente circolando online", si legge nel comunicato. "Queste build sono versioni di sviluppo incomplete e non riflettono i contenuti o l'esperienza di gioco previsti per il lancio ufficiale."

Il team ha inoltre avvertito che i file distribuiti attraverso canali non ufficiali non possono essere verificati quanto a sicurezza e stabilità, e che alcune funzionalità potrebbero non funzionare correttamente. L'esperienza completa, comprensiva di aggiornamenti e supporto multiplayer, sarà disponibile esclusivamente attraverso le piattaforme ufficiali.

Il caso non è isolato: è stata una settimana particolarmente movimentata sul fronte delle fughe di notizie videoludiche. Alcuni utenti Xbox hanno potuto accedere a LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro con una settimana di anticipo, a causa di un disguido di Walmart che aveva distribuito codici di gioco funzionanti con il preordine. Anche Forza Horizon 6 è stato giocato in anticipo, con Playground Games che ha confermato l'accaduto precisando però che non si è trattato di un problema legato al precaricamento del gioco. Lo studio ha annunciato misure severe nei confronti di chi ha avuto accesso alla build.