Subnautica 2 come Forza Horizon 6 e LEGO Batman: c'è chi ci sta già giocando

Subnautica 2 è l'ultimo di una serie di titoli a essere finito nelle mani dei giocatori prima del lancio ufficiale. Su Reddit sono comparsi degli screenshot e un breve filmato di gameplay del gioco registrato da PC , apparentemente registrati da qualcuno che ha trasmesso in streaming una copia funzionante la notte scorsa, con modalità ancora non chiarite. L'accesso anticipato è atteso per giovedì 14 maggio su Xbox Series X e S e PC.

Non è il primo caso del genere: negli ultimi giorni, anche Forza Horizon 6 e LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro sono stati giocati da alcuni utenti prima delle rispettive date di uscita.

Per quanto riguarda Forza Horizon 6, lo sviluppatore Playground Games ha reagito in modo durissimo, minacciando ban sia dall'intera saga sia dall'hardware per chiunque fosse trovato a giocare la build finita per sbaglio online; e almeno un utente ha già ricevuto una pena millenaria.

Le modalità della fuga dei dati restano però poco chiare: le prime ipotesi puntavano a un errore di Steam, ma SteamDB ha smentito il suo coinvolgimento nella faccenda, attribuendo la responsabilità a qualcuno con accesso anticipato alla build. Né Playground Games né Microsoft hanno fornito una spiegazione ufficiale sull'accaduto.

Diverso il meccanismo nel caso di LEGO Batman: un utente Reddit ha riferito di essere riuscito ad avviare il gioco su Xbox dopo aver riscattato un codice acquistato da Walmart, che sembrava aver sbloccato per errore la versione completa da 45,2 GB. Il problema è stato risolto con una patch.

Subnautica 2 è un'avventura di sopravvivenza in mare aperto, giocabile in solitaria o in cooperativa, ambientata in un mondo alieno da esplorare e in cui costruire veicoli, strumenti e basi. Il suo sviluppo è stato segnato da diversi problemi nei rapporti tra l'editore Krafton e lo studio di sviluppo Unknown Worlds, problemi risolti da una causa legale. Il gioco è preordinabile e precaricabile su Steam e Xbox, oltre che su Epic Games Store, e sarà disponibile al lancio su Game Pass. Non è ancora prevista una versione per PS5 o Nintendo Switch 2.