I giochi in arrivo su PlayStation nei prossimi anni sono "incredibilmente promettenti"

Intervistato da The Game Business, Svensson ha spiegato che, grazie al suo ruolo a supporto degli studi esterni, ha una visibilità privilegiata su ciò che arriverà nei prossimi 3-5 anni. E da ciò che vede, giocatori e investitori possono stare tranquilli: qualità e quantità non mancheranno.

Per Christian Svensson, vicepresidente delle iniziative strategiche e dei contenuti di terze parti di PlayStation, la line‑up dei giochi in arrivo nei prossimi anni sulle console Sony (e non solo) è estremamente promettente . Nonostante il momento difficile per l'industria, tra licenziamenti e chiusure di studi, secondo lui il settore dovrebbe guardare al futuro con maggiore ottimismo .

L’industria dovrebbe essere più ottimista

"In futuro ci saranno più punti di contatto con i giocatori che mai, e capire come orientarsi tra il numero crescente di dispositivi, i diversi segmenti di pubblico e il modo migliore per raggiungere la propria audience continuerà a essere la vera sfida", ha dichiarato.

Christian Svensson ospite di The Game Business

"Mi trovo in una posizione incredibilmente privilegiata, con una visibilità straordinaria su ciò che saranno i giochi dei prossimi 3, 4, 5 anni. Non posso davvero spiegarvelo... l'anno scorso è stato fantastico per i videogiochi. Quest'anno sarà ancora migliore. E il prossimo migliore ancora. La traiettoria dei contenuti è incredibilmente promettente. E come industria dovremmo essere molto più ottimisti riguardo alla direzione in cui stiamo andando, nonostante i venti contrari."

Successivamente Svensson ha parlato di come a causa dei lunghi cicli di sviluppo gli effetti delle decisioni prese oggi si vedranno solo tra cinque anni. Insomma, per avere delle certezze servirebbe una sfera di cristallo, ma a suo avviso non ci sono tempi bui all'orizzonte per l'industria.

"Ovviamente le decisioni che stiamo prendendo ora tengono conto della situazione attuale", conclude. "Stiamo anticipando dove saremo. Per quanto mi riguarda, non ci sono tempi bui all'orizzonte per l'industria. I nostri partner stanno prendendo decisioni molto intelligenti. Possiamo permetterci più ottimismo di quanto immaginiamo."

Nella stessa intervista, Svensson ha parlato anche di come la strategia di PlayStation sia sempre stata fortemente basata sui giochi di terze parti e di come Sony continuerà a investire in questo settore.