Su Steam tutti i Devil May Cry sono in offerta per festeggiare il lancio della Stagione 2 della serie Netflix

Per chi si avvicina ora al franchise grazie alla serie Netflix, la soluzione più comoda è il Devil May Cry Franchise Pack , che al prezzo di 14,96 euro permette di aggiungere alla propria libreria i primi cinque capitoli e anche lo sfortunato reboot DmC: Devil May Cry.

Da oggi è disponibile su Netflix la seconda stagione della serie animata di Devil May Cry . Per celebrare l'uscita, Capcom ha deciso di mettere in sconto tutti i videogiochi della saga con protagonista Dante su Steam : un'ottima occasione per scoprire uno degli action più amati di sempre o recuperare qualche capitolo rimasto indietro.

Anche i singoli giochi sono in promozoine

Naturalmente sono in offerta anche i singoli giochi. Il più recente, Devil May Cry 5, è proposto a soli 4,49 euro con uno sconto dell'85%. Identico prezzo e sconto anche per la Devil May Cry HD Collection, che include le versioni rimasterizzate dei primi tre episodi della serie. In sconto anche i vari DLC.

Se siete interessati, trovate la pagina dedicata di Steam con tutte le promozioni sul franchise di Capcom a questo indirizzo. I saldi saranno attivi fino al 25 maggio, dunque avete circa un paio di settimane per approfittarne.