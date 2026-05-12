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Su Steam tutti i Devil May Cry sono in offerta per festeggiare il lancio della Stagione 2 della serie Netflix

Con l'arrivo della Stagione 2 di Devil May Cry su Netflix, Capcom sconta l'intera saga su Steam: un'occasione perfetta per scoprire o recuperare gli action dedicati a Dante, ora a prezzi stracciati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/05/2026
Dante nella serie animata di Devil May Cry

Da oggi è disponibile su Netflix la seconda stagione della serie animata di Devil May Cry. Per celebrare l'uscita, Capcom ha deciso di mettere in sconto tutti i videogiochi della saga con protagonista Dante su Steam: un'ottima occasione per scoprire uno degli action più amati di sempre o recuperare qualche capitolo rimasto indietro.

Per chi si avvicina ora al franchise grazie alla serie Netflix, la soluzione più comoda è il Devil May Cry Franchise Pack, che al prezzo di 14,96 euro permette di aggiungere alla propria libreria i primi cinque capitoli e anche lo sfortunato reboot DmC: Devil May Cry.

Anche i singoli giochi sono in promozoine

Naturalmente sono in offerta anche i singoli giochi. Il più recente, Devil May Cry 5, è proposto a soli 4,49 euro con uno sconto dell'85%. Identico prezzo e sconto anche per la Devil May Cry HD Collection, che include le versioni rimasterizzate dei primi tre episodi della serie. In sconto anche i vari DLC.

Devil May Cry è stata rinnovata da Netflix per una terza stagione? Devil May Cry è stata rinnovata da Netflix per una terza stagione?

Se siete interessati, trovate la pagina dedicata di Steam con tutte le promozioni sul franchise di Capcom a questo indirizzo. I saldi saranno attivi fino al 25 maggio, dunque avete circa un paio di settimane per approfittarne.

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