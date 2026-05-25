Steam Machine appare nel database Vulkan: emergono nuovi dettagli tecnici

La data di lancio della nuova Steam Machine non è ancora stata confermata, ma l'arrivo del sistema sul mercato sembra essere prossimo. Lo scorso 23 maggio, il nuovo hardware di Valve è stato inserito nel database ufficiale dei prodotti conformi agli standard Khronos Vulkan.
La nuova registrazione, catalogata sotto la dicitura "AMD Steam Machine", ha permesso di delineare i primi dettagli sull'architettura della macchina. Il sistema supporterà Vulkan 1.4 attraverso driver open-source per GPU AMD (Mesa/RADV) e sarà spinto da un processore personalizzato denominato "AMD Custom CPU 1772" (famiglia di prodotti RADV_NAVI33). Per quanto riguarda il lato software, il sistema operativo di riferimento indicato è una distribuzione basata su Linux (versione 6.16.12-valve6-1-neptune-616).
I segni dell'avvento
L'inserimento di un dispositivo nel database dei prodotti conformi a Vulkan non offre indicazioni precise sulle tempistiche di lancio, ma rappresenta comunque uno degli ultimi passaggi formali prima dell'uscita di un nuovo hardware. Valve sembra dunque in fase di preparazione avanzata per il lancio di una piattaforma che, secondo l'ex dirigente di Xbox Mike Ybarra, potrebbe configurarsi in futuro come il vero concorrente di PlayStation.
L'effettiva capacità del sistema di insidiare il mercato dipenderà in gran parte dal prezzo di lancio, che rappresenta il dubbio maggiore su tutta l'operazione, vista la crisi dei componenti hardware dovuta all'IA.
Secondo alcune indiscrezioni, i costi di produzione interni avrebbero subito un notevole incremento a causa del recente rincaro dei prezzi delle memorie RAM. Le attuali condizioni di mercato potrebbero quindi spingere Valve a fissare un prezzo di vendita superiore rispetto alle stime iniziali, un fattore che inevitabilmente influirebbe sull'attrattiva commerciale del prodotto.
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