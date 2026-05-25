Steam Machine appare nel database Vulkan: emergono nuovi dettagli tecnici

La data di lancio della nuova Steam Machine non è ancora stata confermata, ma l'arrivo del sistema sul mercato sembra essere prossimo. Lo scorso 23 maggio, il nuovo hardware di Valve è stato inserito nel database ufficiale dei prodotti conformi agli standard Khronos Vulkan.

La nuova registrazione, catalogata sotto la dicitura "AMD Steam Machine", ha permesso di delineare i primi dettagli sull'architettura della macchina. Il sistema supporterà Vulkan 1.4 attraverso driver open-source per GPU AMD (Mesa/RADV) e sarà spinto da un processore personalizzato denominato "AMD Custom CPU 1772" (famiglia di prodotti RADV_NAVI33). Per quanto riguarda il lato software, il sistema operativo di riferimento indicato è una distribuzione basata su Linux (versione 6.16.12-valve6-1-neptune-616).