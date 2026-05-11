In particolare il meccanismo servirà per scoraggiare i bagarini , che spuntano ogni volta che si verificano situazioni di scarsa disponibilità, nel tentativo di sfruttare l'impazienza e l'entusiasmo degli utenti che non sono riusciti a effettuare l'acquisto prima del sold-out.

La sensazione è che il sistema di prenotazione a coda entrerà in vigore per tutti i prossimi prodotti Valve , da Steam Machine a Steam Frame, oltre naturalmente ai già disponibili Steam Controller e Steam Deck, così da garantire una ripartizione controllata delle unità ed evitare anomalie.

L'azienda avrebbe optato per una strategia del genere dopo i problemi con il lancio dello Steam Controller , che è andato esaurito nel giro di pochi minuti e senza meccanismi a tutela degli utenti effettivamente intenzionati ad acquistare il dispositivo e non a lucrare sulla rivendita.

L'analisi del codice dell'ultimo aggiornamento della piattaforma digitale Valve sembrerebbe rivelare che Steam Machine verrà venduta con un sistema di prenotazione a coda e sarà disponibile in quattro differenti versioni .

Diverse versioni?

Steam Machine potrebbe essere vicina all'uscita e i riferimenti presenti nel codice sembrano confermare questa ipotesi, aggiungendo come detto il dettaglio delle quattro varianti che sarà possibile acquistare. Quali saranno le differenze?

Sono già state confermate le due versioni di Steam Machine con storage da 512 GB e 2 TB, ma le altre due configurazioni restano avvolte dal mistero: probabilmente una è il modello con storage di dimensioni intermedie, da 1 TB, ma potrebbero esserci di mezzo anche bundle con lo Steam Controller.