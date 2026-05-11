Gamble With Your Friends ha venduto più di 1 milione di copie in una settimana

TEAM GWYF ha comunicato che oltre un milione di giocatori è entrato nel "Paradise" di Jeff Booth dal debutto avvenuto venerdì scorso su Steam . Stiamo parlando delle vendite di Gamble With Your Friends , che pare essere stato un successo davvero enorme per il piccolo sviluppatore. Nel messaggio pubblicato online, gli autori si sono detti "felicissimi e senza parole" per la risposta positiva ricevuta dal pubblico nelle prime giornate di disponibilità del gioco.

Un grande risultato

Gli sviluppatori hanno voluto ringraziare direttamente la community per il supporto, sottolineando come il traguardo raggiunto rappresenti un risultato importantissimo per loro.

Accanto ai festeggiamenti, il messaggio affronta anche alcuni problemi tecnici del titolo. Lo studio ha infatti riconosciuto l'esistenza di diversi bug segnalati dagli utenti nelle ultime ore, assicurando che di essere già impegnato per correggerli.

"Siamo consapevoli dei bug che avete segnalato e il team sta lavorando duramente per risolverli il prima possibile", spiegano gli sviluppatori nel comunicato.

Il debutto del gioco sembra quindi essere stato accompagnato da una forte partecipazione del pubblico, nonostante alcune problematiche tecniche che il team punta ora a sistemare rapidamente attraverso le prossime patch.

Per chi non lo conoscesse, Gamble With Your Friends è un cosiddetto casino crawler cooperativo online da 1 a 6 giocatori in cui i giocatori condividono un unico conto in banca e un debito colossale. Per ripianarlo bisogna giocare d'azzardo, acquistare oggetti loschi, prendere decisioni pessime e scalare un'inquietante torre-casinò per raggiungere la quota giornaliera chiesta dallo strozzino entro 5 minuti... o subirne le conseguenze.