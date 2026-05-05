Già esaurito lo Steam Controller, Valve si scusa con gli utenti

Lo Steam Controller è andato esaurito nel giro di pochissimo tempo e Valve si è scusata con gli utenti che non sono riusciti ad acquistare il nuovo gamepad, spiegando che nessuno si aspettava un successo di tali proporzioni.

"Lo Steam Controller è andato esaurito più velocemente di quanto avessimo previsto, e ci dispiace che non tutti coloro che lo volevano siano riusciti ad acquistarlo", si legge nel messaggio pubblicato da Valve.

"Stiamo lavorando per rifornire le scorte e avremo presto un aggiornamento sulle tempistiche", conclude il post dell'azienda, che ha voluto lanciare il dispositivo in anticipo rispetto a Steam Machine e Steam Frame, ma evidentemente senza produrne grandissime quantità.

Ad ogni modo, i numeri macinati finora dallo Steam Controller hanno consentito al gamepad di conquistare senza troppi problemi la vetta della classifica Steam, che come sappiamo considera tutti i prodotti in vendita sulla piattaforma Valve e non soltanto i giochi.