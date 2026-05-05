Già esaurito lo Steam Controller, Valve si scusa con gli utenti

Lo Steam Controller è andato esaurito nel giro di pochissimo tempo e Valve si è scusata con gli utenti che non sono riusciti ad acquistare il nuovo gamepad, spiegando che nessuno si aspettava un successo di tali proporzioni.
"Lo Steam Controller è andato esaurito più velocemente di quanto avessimo previsto, e ci dispiace che non tutti coloro che lo volevano siano riusciti ad acquistarlo", si legge nel messaggio pubblicato da Valve.
"Stiamo lavorando per rifornire le scorte e avremo presto un aggiornamento sulle tempistiche", conclude il post dell'azienda, che ha voluto lanciare il dispositivo in anticipo rispetto a Steam Machine e Steam Frame, ma evidentemente senza produrne grandissime quantità.
Ad ogni modo, i numeri macinati finora dallo Steam Controller hanno consentito al gamepad di conquistare senza troppi problemi la vetta della classifica Steam, che come sappiamo considera tutti i prodotti in vendita sulla piattaforma Valve e non soltanto i giochi.
Nel frattempo, però, c'è un altro problema
Purtroppo il fatto che lo Steam Controller sia già esaurito ha scatenato i bagarini, che sono riusciti ad acquistare il dispositivo, forse ricorrendo a strumenti automatizzati, e lo hanno subito rimesso in vendita sui siti d'aste online a prezzi esorbitanti.
Non a caso, sotto al post di scuse di Valve ci sono tantissimi commenti che segnalano la situazione e chiedono un intervento da parte dell'azienda per limitare questo fenomeno, sempre che sia possibile riuscirci.