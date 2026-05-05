Steam Controller è il prodotto più venduto nella classifica Steam

Steam Controller è primo nella classifica Steam, che da sempre considera tutti i prodotti venduti sulla piattaforma digitale Valve e non soltanto i giochi, come dimostra la presenza costante di Steam Deck nelle top 10 degli ultimi anni.
Il nuovo controller è andato esaurito rapidamente, tanto che già i bagarini ne stanno approfittando. Dunque non sorprende affatto scoprire che in questi ultimi giorni ha dominato la classifica di Steam.
- Steam Controller
- Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Far Far West
- Forza Horizon 6
- Diablo 4
- Windrose
- Pragmata
- Dead by Daylight
- Crimson Desert
- Helldivers 2
Passando al software, il titolo di maggior successo della settimana è stato Heroes of Might and Magic: Olden Era, che a quanto pare è stato aggiunto a oltre 1,5 milioni di liste dei desideri su Steam ed è riuscito a recuperare i costi di sviluppo in appena ventiquattro ore.
Forza Horizon 6 in netta rimonta
In arrivo su Xbox Game Pass il prossimo 19 maggio, Forza Horizon 6 è parecchio venduto anche su Steam, come dimostra il fatto che le prenotazioni del nuovo episodio della serie targata Playground Games hanno guadagnato quattro posizioni, portando il titolo ai margini del podio.
Poco da dire, invece, sulle prestazioni di Far Far West: attualmente terzo nella top 10, il gioco di Evil Raptor ha venduto oltre 250.000 copie nel giro di quarantotto ore e c'è tanto entusiasmo attorno al progetto.