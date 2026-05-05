Steam Controller è il prodotto più venduto nella classifica Steam

Steam Controller è primo nella classifica Steam, che da sempre considera tutti i prodotti venduti sulla piattaforma digitale Valve e non soltanto i giochi, come dimostra la presenza costante di Steam Deck nelle top 10 degli ultimi anni.

Il nuovo controller è andato esaurito rapidamente, tanto che già i bagarini ne stanno approfittando. Dunque non sorprende affatto scoprire che in questi ultimi giorni ha dominato la classifica di Steam.

Steam Controller Heroes of Might and Magic: Olden Era Far Far West Forza Horizon 6 Diablo 4 Windrose Pragmata Dead by Daylight Crimson Desert Helldivers 2

Passando al software, il titolo di maggior successo della settimana è stato Heroes of Might and Magic: Olden Era, che a quanto pare è stato aggiunto a oltre 1,5 milioni di liste dei desideri su Steam ed è riuscito a recuperare i costi di sviluppo in appena ventiquattro ore.