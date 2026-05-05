Google ora permette di selezionare le fonti preferite per la sezione Notizie principali

Dopo il successo riscosso negli Stati Uniti, Google ha portato anche in Italia la funzione "Fonti preferite", un sistema pensato per dare agli utenti un maggiore controllo sulle notizie che compaiono nella sezione "Notizie principali" durante le ricerche.
Grazie a questa novità è possibile indicare le testate che si desidera vedere più spesso tra i risultati, rendendo l'esperienza più personalizzata e in linea con i propri interessi. E già che ci siete... aggiungete Multiplayer.it ai vostri preferiti, così non vi perderete nessuna notizia dal mondo dei videogiochi.
Come selezionare Multiplayer.it (e qualsiasi altra testata) come fonte preferita
Si tratta di un procedimento rapido ma molto utile, almeno secondo i dati condivisi da Google: gli utenti hanno il doppio delle probabilità di cliccare su un sito dopo averlo contrassegnato come fonte preferita. Finora sono stati selezionati oltre 200.000 siti unici, dai blog locali alle grandi redazioni internazionali.
Per utilizzare la funzionalità basta cercare su Google un qualsiasi argomento. Ad esempio, potete provare con parole chiave come "Xbox Game Pass", "PlayStation Plus" e simili. Tra i risultati comparirà la sezione "Notizie principali", accanto alla quale troverete una icona a forma di stella: cliccandola si apre un menu con una barra di ricerca che permette di selezionare le proprie testate preferite. Nel nostro caso, digitando "Multiplayer.it" potrete aggiungere il sito all'elenco delle fonti da privilegiare. Naturalmente è possibile inserire più siti, anche per argomenti diversi, in base ai propri gusti.
Una volta completata la selezione, i contenuti provenienti dalle testate scelte appariranno più spesso sia nelle Notizie principali sia nella sezione dedicata "Dalle tue fonti". Google continuerà comunque a mostrare articoli provenienti da altri siti, e, nel caso cambiaste idea, le preferenze possono essere modificate o aggiornate in qualsiasi momento.