Google ora permette di selezionare le fonti preferite per la sezione Notizie principali

Dopo il successo riscosso negli Stati Uniti, Google ha portato anche in Italia la funzione "Fonti preferite", un sistema pensato per dare agli utenti un maggiore controllo sulle notizie che compaiono nella sezione "Notizie principali" durante le ricerche.

Grazie a questa novità è possibile indicare le testate che si desidera vedere più spesso tra i risultati, rendendo l'esperienza più personalizzata e in linea con i propri interessi. E già che ci siete... aggiungete Multiplayer.it ai vostri preferiti, così non vi perderete nessuna notizia dal mondo dei videogiochi.