Apple valuta alternative a TSMC: colloqui preliminari con Intel e Samsung per produrre chip negli USA

Apple ha avviato colloqui preliminari con Intel e Samsung per produrre chip negli Stati Uniti, ma senza accordi concreti. Tutti i dettagli.

Apple avrebbe avviato contatti preliminari con Intel e Samsung per valutare la possibilità di produrre i propri processori principali negli Stati Uniti. La notizia arriva da fonti citate da Bloomberg, secondo cui si tratterebbe di discussioni ancora in fase iniziale e senza accordi concreti. In particolare, Apple avrebbe preso in considerazione i servizi produttivi di Intel, mentre alcuni dirigenti dell'azienda avrebbero visitato un nuovo stabilimento Samsung in costruzione in Texas, destinato alla produzione di chip avanzati. Tuttavia, al momento non risultano ordini né impegni formali.

Apple continua ad aver dubbi nonostante le aperture a nuovi produttori di chip Nonostante queste aperture, Apple continuerebbe a nutrire dubbi sull'adozione di tecnologie diverse da quelle fornite dal partner storico TSMC, con cui collabora da anni per la realizzazione dei propri chip. Questo elemento potrebbe limitare lo sviluppo delle trattative, che potrebbero anche non portare a risultati concreti. Intel potrebbe produrre i chip dei futuri iPhone, secondo indiscrezioni L'interesse verso nuovi fornitori sarebbe legato alla necessità di diversificare la catena di approvvigionamento e ridurre il rischio di carenze. Negli ultimi tempi, infatti, la crescente domanda legata ai data center per l'intelligenza artificiale ha contribuito a mettere sotto pressione la produzione di semiconduttori.