La smart TV Hisense da 55", QLED, 4K con refresh rate da 144Hz e Game Mode Pro in offerta (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sulla smart TV Hisense da 55": l'offerta prevede uno sconto attivo del 33% (-200€) per un costo finale d'acquisto di 399€ (solo 1€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistare la TV direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui sotto: Grazie alla risoluzione 4K (3840x2160), questa TV offre immagini nitide e dettagliate, ideali sia per film e serie TV che per contenuti sportivi e gaming. Il pannello QLED garantisce colori vivaci e un buon livello di luminosità, mentre la frequenza di aggiornamento a 144 Hz rappresenta un punto di forza soprattutto per i videogiocatori.
Ulteriori dettagli sulla TV
Con la modalità Game Mode Pro, l'esperienza di gioco risulta fluida e reattiva, riducendo il ritardo nei comandi e migliorando la resa complessiva. Dal punto di vista smart, il sistema VIDAA U8 consente l'accesso a oltre 1000 applicazioni, offrendo ampia scelta tra piattaforme di streaming e servizi digitali. Non manca il supporto all'audio Dolby Atmos, che contribuisce a creare un'esperienza sonora più immersiva.
Il design senza cornice valorizza lo schermo, rendendo il televisore elegante e adatto a qualsiasi ambiente domestico. Tra le funzionalità aggiuntive troviamo assistenza vocale multipla e controlli parentali. La connettività è completa, con supporto a Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB ed Ethernet.