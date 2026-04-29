Volete migliorare la vostra pronuncia? Arriva la nuova funzione IA di Google Translate

Il nuovo strumento per fare pratica

State studiando una nuova lingua o volete semplicemente esercitarvi e perfezionare quanto più possibile la pronuncia? La nuova funzione di Google consente di sfruttare direttamente Translate per fare pratica. Basterà infatti digitare la frase desiderata nella propria lingua, scegliere quella in cui tradurla e cliccare su Pratica. Successivamente, basterà selezionare Pronuncia.

Come potete vedere dal video, l'app mostrerà un microfono e i singoli fonemi che compongono la frase, in modo da aiutarvi a pronunciarla al meglio.

Dopo aver pronunciato ad alta voce la frase, l'IA analizzerà la vostra pronuncia e fornirà un feedback per aiutarvi a capire cosa migliorare (non c'è niente di meglio che vedere comparire sullo schermo un bellissimo "Excellent").

Ad ogni modo, per ora la funzione è disponibile negli Stati Uniti e in India e supporta la lingua inglese, spagnola e hindi. Non è stato comunicato quando arriverà in Italia, ma sicuramente ne sapremo di più a breve e vi aggiorneremo con ulteriori dettagli.