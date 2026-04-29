Volete migliorare la vostra pronuncia? Arriva la nuova funzione IA di Google Translate

Google Translate spegne ufficialmente venti candeline. Per festeggiare l'anniversario, l'azienda ha annunciato l'arrivo di una nuova funzione basata sull'IA, pensata per aiutare gli utenti a esercitarsi nella pronuncia. Vediamo di cosa si tratta.
Il nuovo strumento per fare pratica
State studiando una nuova lingua o volete semplicemente esercitarvi e perfezionare quanto più possibile la pronuncia? La nuova funzione di Google consente di sfruttare direttamente Translate per fare pratica. Basterà infatti digitare la frase desiderata nella propria lingua, scegliere quella in cui tradurla e cliccare su Pratica. Successivamente, basterà selezionare Pronuncia.
Come potete vedere dal video, l'app mostrerà un microfono e i singoli fonemi che compongono la frase, in modo da aiutarvi a pronunciarla al meglio.
Dopo aver pronunciato ad alta voce la frase, l'IA analizzerà la vostra pronuncia e fornirà un feedback per aiutarvi a capire cosa migliorare (non c'è niente di meglio che vedere comparire sullo schermo un bellissimo "Excellent").
Ad ogni modo, per ora la funzione è disponibile negli Stati Uniti e in India e supporta la lingua inglese, spagnola e hindi. Non è stato comunicato quando arriverà in Italia, ma sicuramente ne sapremo di più a breve e vi aggiorneremo con ulteriori dettagli.
Altre curiosità
Per celebrare il ventesimo anniversario, Google ha condiviso qualche curiosità su Translate. Secondo quanto riportato, supporta quasi 250 lingue e oltre 60.000 possibili combinazioni linguistiche. Inoltre, ogni mese oltre un miliardo di utenti si affida a Google per tradurre testi, parole e conversazioni, ed è una parte fondamentale del modo in cui le persone comunicano con il mondo che le circonda.
Si ritiene che ogni mese vengano tradotte circa 1.000 miliardi di parole: "Il volume di testo tradotto ogni mese tramite Translate, Search, Lens e Circle to Search è tale che basterebbe a tenere qualcuno impegnato a leggere ad alta voce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per i prossimi 12.000 anni".