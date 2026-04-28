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Google testa Ask YouTube, nuova ricerca IA per riassunti rapidi e risposte immediate

Google sta testando Ask YouTube, nuova funzione basata sull'IA che offre suggerimenti predefiniti e una casella di testo per fare qualsiasi domanda. Vediamo com'è.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/04/2026
YouTube

Google sta attualmente testando una funzione di ricerca in stile AI Mode per YouTube. Questa novità dovrebbe consentire agli utenti di ottenere suggerimenti, risposte immediate e riassunti rapidi di determinati video. Vediamo tutti i dettagli.

Cos’è Ask YouTube e come funziona

Prima di tutto, ricordiamo che la funzione è attualmente in fase di test e non è disponibile per tutti. In particolare, solo gli abbonati al piano Premium - e negli Stati Uniti - possono iniziare a usufruirne, a patto che abbiano compiuto 18 anni. Nella barra di ricerca è presente il nuovo pulsante "Ask YouTube": cliccando sulla barra di ricerca compariranno suggerimenti come "riassunto delle regole della pallavolo" o "breve storia dello barco sulla luna dell'Apollo 11".

Ask YouTube e i suggerimenti (Fonte: Jay Peters / The Verge)
Ask YouTube e i suggerimenti (Fonte: Jay Peters / The Verge)

È possibile sfruttare una casella di testo per porre qualsiasi domanda vogliate. Effettuando una ricerca, YouTube mostrerà una pagina con testo e dettagli: riferendoci all'Apollo 11, ad esempio, vedrete un elenco puntato delle tappe principali (data dello sbarco sulla luna e altri dettagli specifici), nonché alcuni video e Shorts principali.

Ask YouTube e i riassunti brevi (Fonte: Jay Peters / The Verge)
Ask YouTube e i riassunti brevi (Fonte: Jay Peters / The Verge)

Questa sezione include anche alcuni suggerimenti che vi permetteranno di approfondire ulteriormente l'argomento, come "Chi erano gli astronauti" o perfino "Teorie del complotto sull'Apollo 11".

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Ulteriori curiosità e approfondimenti

I colleghi di The Verge hanno avuto modo di testare la funzione e hanno chiesto informazioni sullo Steam Controller. Più precisamente, sfruttando la barra di ricerca, hanno chiesto di cosa si trattasse. Successivamente, YouTube ha fornito una panoramica del controller e ha mostrato un nuovo video di Valve, mettendo poi in evidenza recensioni e Shorts. Di seguito vi mostriamo un'immagine condivisa dalla testata.

Steam Controller (Fonte: Jay Peters / The Verge)
Steam Controller (Fonte: Jay Peters / The Verge)

Chiaramente bisogna aspettarsi qualche imprecisione, quindi è sempre fondamentale assicurarsi che le informazioni ottenute siano effettivamente accurate. Ad ogni modo, la fase di test dovrebbe essere estesa anche agli utenti che non sono abbonati al piano Premium, quindi non ci resta che attendere ulteriori informazioni. Voi che ne pensate? Una funzione simile potrebbe essere utile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

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