Google testa Ask YouTube, nuova ricerca IA per riassunti rapidi e risposte immediate

Google sta attualmente testando una funzione di ricerca in stile AI Mode per YouTube. Questa novità dovrebbe consentire agli utenti di ottenere suggerimenti, risposte immediate e riassunti rapidi di determinati video. Vediamo tutti i dettagli.

Cos’è Ask YouTube e come funziona

Prima di tutto, ricordiamo che la funzione è attualmente in fase di test e non è disponibile per tutti. In particolare, solo gli abbonati al piano Premium - e negli Stati Uniti - possono iniziare a usufruirne, a patto che abbiano compiuto 18 anni. Nella barra di ricerca è presente il nuovo pulsante "Ask YouTube": cliccando sulla barra di ricerca compariranno suggerimenti come "riassunto delle regole della pallavolo" o "breve storia dello barco sulla luna dell'Apollo 11".

Ask YouTube e i suggerimenti (Fonte: Jay Peters / The Verge)

È possibile sfruttare una casella di testo per porre qualsiasi domanda vogliate. Effettuando una ricerca, YouTube mostrerà una pagina con testo e dettagli: riferendoci all'Apollo 11, ad esempio, vedrete un elenco puntato delle tappe principali (data dello sbarco sulla luna e altri dettagli specifici), nonché alcuni video e Shorts principali.

Ask YouTube e i riassunti brevi (Fonte: Jay Peters / The Verge)

Questa sezione include anche alcuni suggerimenti che vi permetteranno di approfondire ulteriormente l'argomento, come "Chi erano gli astronauti" o perfino "Teorie del complotto sull'Apollo 11".