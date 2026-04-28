Resident Evil 3 in sconto su Instant Gaming per PC: remake sotto i 6 euro

Resident Evil 3 è disponibile su PC (Steam) a 4,86 euro IVA esclusa su Instant Gaming. Il prezzo finale, con IVA al 22%, arriva a 5,93 euro rispetto ai 40 euro di listino. L'offerta applica un -88% sul prezzo IVA esclusa, che diventa l'85% sul prezzo italiano. Il risultato è un prezzo finale sotto i 6 euro per un remake relativamente recente, una soglia che lo rende accessibile anche rispetto ad altre produzioni simili. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Azione e ritmo più serrato
Resident Evil 3 ripropone la storia di Jill Valentine in una versione aggiornata, con un'impostazione più orientata all'azione rispetto ad altri capitoli della serie. Il remake punta su ritmo veloce e sequenze più lineari, mantenendo comunque elementi survival.
A queste cifre, diventa un'opzione interessante per chi vuole recuperare uno dei capitoli moderni della saga senza spendere troppo. Qui la nostra recensione.