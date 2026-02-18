Un modder sta provando a ripristinare tutti i contenuti tagliati dal remake di Resident Evil 3

Molti fan accaniti sono rimasti delusi dal remake ufficiale di Resident Evil 3, per via delle modifiche e dei tagli apportati da Capcom. Ad esempio, nel remake non si può raggiungere la Torre dell'Orologio. La compagnia non ha spiegato il perché di certe scelte, ma è chiaro che i giocatori di vecchia data non le abbiano prese bene. Uno di questi ha addirittura deciso di realizzare una mod per ripristinare tutto ciò che è andato perduto.
La mod si chiama "Resident Evil 3 Last Escape" e mira a rendere il remake più aderente al Resident Evil 3 originale. Inoltre, introdurrà dei luoghi completamente nuovi, amplierà la città e ridisegnerà i sistemi di gameplay principali. Insomma, si tratta di un lavoro davvero enorme.
Entrando più nel dettaglio, la mod permetterà di esplorare alcune nuove aree, come la Torre dell'Orologio, il Parco, l'Impianto dismesso, il Cimitero, l'RPD e altro ancora. Inoltre, rielaborerà e aggiungerà nuovi incontri con Nemesis e scontri con dei boss.
Ad esempio, all'inizio del gioco, Capcom ha inserito nel remake un incontro con Nemesis che non era presente nella versione originale. La mod lo restaura, sostituendo Nemesis con uno zombie, proprio come accadeva nell'originale.
Inoltre, la mod rivedrà il sistema di crafting introducendo nuovi tipi di polvere da sparo. Aggiungerà anche il sistema di salvataggio con i Nastri d'Inchiostro preso da Resident Evil 2, e aggiungerà dei nuovi enigmi.
Purtroppo la mod non ha ancora una data d'uscita, ma il fatto che esistano già dei filmati che mostrano le varie aggiunte, fa supporre che lo stato dei lavori sia abbastanza avanzato.