Un modder sta provando a ripristinare tutti i contenuti tagliati dal remake di Resident Evil 3

Molti fan accaniti sono rimasti delusi dal remake ufficiale di Resident Evil 3, per via delle modifiche e dei tagli apportati da Capcom. Ad esempio, nel remake non si può raggiungere la Torre dell'Orologio. La compagnia non ha spiegato il perché di certe scelte, ma è chiaro che i giocatori di vecchia data non le abbiano prese bene. Uno di questi ha addirittura deciso di realizzare una mod per ripristinare tutto ciò che è andato perduto.