Annunciate le date dell’evento Google I/O 2026: come seguirlo e cosa aspettarsi

Anche quest'anno si terrà l'evento Google I/O 2026 dedicato agli sviluppatori e agli appassionati. Come di consueto si svolgerà a maggio, precisamente il 19 e il 20 allo Shoreline Ampitheatre di Mountain View. Vediamo ulteriori dettagli.

Come seguire l’evento

Come anticipato, l'evento Google I/O 2026 si svolgerà il 19 e 20 maggio. Sarà possibile partecipare di persona in California, ma verrà trasmesso anche in diretta streaming, affinché chiunque possa seguirlo comodamente da casa. Al momento non conosciamo ancora tutti i dettagli sugli orari, ma Google ha confermato che l'evento inizierà con il keynote principale la mattina del 19 maggio, che in Italia corrisponde alla sera. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili informazioni più precise. Lo scorso anno il keynote si è tenuto alle 19:00 italiane, quindi è probabile che anche quest'anno la fascia oraria sarà simile.

Google I/O

Sarà possibile seguire l'evento in diretta tramite il canale YouTube ufficiale di Google, come di consueto. Inoltre, sul sito ufficiale sono presenti alcuni mini-giochi creati con Gemini. Non a caso l'intelligenza artificiale sarà sicuramente la protagonista del keynote; lo scorso anno, ad esempio, ci sono stati diversi annunci importanti, come lo strumento di creazione video Flow, la modalità IA per Google Search e altro ancora. Anche quest'anno potremo aspettarci annunci legati all'IA, nonché funzionalità inedite incentrate su Gemini e diversi servizi.