Annunciate le date dell’evento Google I/O 2026: come seguirlo e cosa aspettarsi

Anche quest'anno si terrà l'evento Google I/O 2026 dedicato agli sviluppatori e agli appassionati. Come di consueto si svolgerà a maggio, precisamente il 19 e il 20 allo Shoreline Ampitheatre di Mountain View. Vediamo ulteriori dettagli.
Come seguire l’evento
Come anticipato, l'evento Google I/O 2026 si svolgerà il 19 e 20 maggio. Sarà possibile partecipare di persona in California, ma verrà trasmesso anche in diretta streaming, affinché chiunque possa seguirlo comodamente da casa. Al momento non conosciamo ancora tutti i dettagli sugli orari, ma Google ha confermato che l'evento inizierà con il keynote principale la mattina del 19 maggio, che in Italia corrisponde alla sera. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili informazioni più precise. Lo scorso anno il keynote si è tenuto alle 19:00 italiane, quindi è probabile che anche quest'anno la fascia oraria sarà simile.
Sarà possibile seguire l'evento in diretta tramite il canale YouTube ufficiale di Google, come di consueto. Inoltre, sul sito ufficiale sono presenti alcuni mini-giochi creati con Gemini. Non a caso l'intelligenza artificiale sarà sicuramente la protagonista del keynote; lo scorso anno, ad esempio, ci sono stati diversi annunci importanti, come lo strumento di creazione video Flow, la modalità IA per Google Search e altro ancora. Anche quest'anno potremo aspettarci annunci legati all'IA, nonché funzionalità inedite incentrate su Gemini e diversi servizi.
Le ultime novità di Google
A proposito di intelligenza artificiale, proprio di recente Google ha ampliato le capacità di Gemini 3 Deep Think, introducendo funzioni di ragionamento più robuste e accessibili ora anche tramite API. Questa nuova versione è disponibile per gli abbonati a Google AI Ultra tramite l'app Gemini e attraverso API riservate a ricercatori o enti selezionati.
In ogni caso, secondo i risultati finanziari del quarto trimestre del 2025, l'app ha superato i 750 milioni di utenti mensili attivi, un traguardo frutto di una rapida diffusione. Non ci resta quindi che attendere e scoprire quali altri novità Google ha in serbo per noi.