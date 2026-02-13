Google amplia le capacità di Gemini 3 Deep Think e punta sulla ricerca scientifica avanzata

L'ultimo aggiornamento di Gemini 3 Deep Think potrebbe essere uno dei passi più ambiziosi compiuti da Google nello sviluppo di sistemi di ragionamento avanzato. Stando a quanto riportato dalla compagnia in un approfondimento sul suo blog, la modalità è stata riprogettata insieme a team di ricercatori con l'obiettivo di gestire scenari in cui i dati risultano incompleti e le soluzioni non sono univoche. L'intento sarebbe quello di ridurre il divario tra teoria e applicazione concreta, fornendo strumenti utili a chi lavora su questioni di frontiera.

La nuova versione è disponibile per gli abbonati a Google AI Ultra tramite l'app Gemini e, per la prima volta, anche attraverso API riservate a ricercatori ed enti selezionati. L'apertura verso un pubblico specializzato punta a favorire sperimentazioni mirate e verifiche indipendenti del modello, ampliando il raggio d'azione del sistema al di fuori dell'ecosistema interno.