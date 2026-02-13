Meta prepara il riconoscimento facciale “Name Tag” per i Ray-Ban Smart Glasses

Secondo le indiscrezioni, la funzione permetterebbe di associare un volto a un'identità sfruttando i dati presenti sulle piattaforme Meta . L'idea sarebbe quella di trasformare gli occhiali in uno strumento capace non solo di catturare immagini o registrare video, ma anche di fornire contesto in tempo reale su chi si ha di fronte.

Meta starebbe lavorando a una nuova funzione di riconoscimento facciale per i propri Ray-Ban Meta Smart Glasses, con l'obiettivo di renderli ancora più distintivi nel mercato degli occhiali intelligenti. Il progetto, noto internamente come "Name Tag", consentirebbe agli utenti di identificare le persone incontrate e ottenere informazioni tramite l'assistente AI integrato.

Un ritorno al riconoscimento facciale

Il piano segna un'inversione di rotta significativa per l'azienda. Cinque anni fa, infatti, Meta aveva disattivato il sistema di riconoscimento facciale per il tagging automatico nelle foto, citando la necessità di trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela della privacy.

Ora, con Name Tag, il riconoscimento facciale potrebbe tornare in una forma diversa e potenzialmente più invasiva, perché integrata in un dispositivo indossabile e sempre connesso. Non è ancora chiaro chi potrà essere identificato: tra le ipotesi, persone già collegate all'utente sulle piattaforme Meta oppure profili pubblici su servizi come Instagram. Non sarebbe invece prevista la possibilità di cercare informazioni su chiunque in modo indiscriminato.