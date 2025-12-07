Meta acquisisce Limitless e prepara una nuova ondata di wearable IA: non solo occhiali smart

Meta aggiunge un nuovo e significativo tassello alla sua strategia hardware con l'acquisizione di Limitless, la startup conosciuta per Pendant, un dispositivo indossabile capace di registrare l'audio della vita quotidiana e trasformarlo in informazioni consultabili tramite intelligenza artificiale.

La notizia è stata confermata attraverso un video e un post ufficiale dell'azienda, indicando l'intenzione di Meta di spingersi oltre i confini dei visori VR e degli occhiali smart, ampliando così il raggio dei suoi wearable AI. A spiegare le ragioni dell'operazione è stato Dan Siroker, CEO di Limitless, che ha sottolineato come la visione recentemente annunciata da Meta coincida perfettamente con la mission della sua startup.