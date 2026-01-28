WhatsApp, annunciata una nuova funzione per proteggere ulteriormente dagli attacchi informatici

Meta ha annunciato una nuova funzione pensata per proteggere ulteriormente gli utenti dagli attacchi informatici su WhatsApp. Questa novità, in modalità sicurezza avanzata, si chiama Impostazioni dell'account restrittive e permette di bloccare determinati contenuti potenzialmente pericolosi. Sebbene la crittografia end-to-end sia attiva di default, l'azienda sostiene che alcuni utenti abbiano bisogno di ulteriori protezioni, in particolare contro attacchi "altamente sofisticati".

Come funzionano le impostazioni dell’account restrittive

Prima di tutto, nelle prossime settimane queste impostazioni saranno implementate gradualmente e potrete attivarle andando su Impostazioni > Privacy > Avanzate. "La funzione Impostazioni dell'account restrittive è una delle tante soluzioni che stiamo sviluppando per proteggerti dalle minacce informatiche più sofisticate", si legge. "Abbiamo anche implementato un linguaggio di programmazione di back-end chiamato Rust per proteggere foto, video e messaggi da eventuali spyware, permettendoti di condividerli e di chattare in tutta tranquillità."

Le impostazioni dell'account restrittive

Con questa funzione, WhatsApp impedisce il download automatico di file multimediali e allegati che provengono da mittenti sconosciuti. A differenza delle impostazioni tradizionali che permettono di disattivare manualmente il download automatico dei media, la nuova funzione blocca direttamente foto, video e allegati provenienti da mittenti sconosciuti, offrendo una protezione aggiuntiva contro possibili attacchi informatici. Inoltre, silenzia le chiamate da numeri non presenti in rubrica e disattiva le anteprime dei link. Altre novità sono: