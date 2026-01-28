WhatsApp, annunciata una nuova funzione per proteggere ulteriormente dagli attacchi informatici

Meta ha annunciato una nuova funzione pensata per proteggere ulteriormente gli utenti dagli attacchi informatici su WhatsApp. Questa novità, in modalità sicurezza avanzata, si chiama Impostazioni dell'account restrittive e permette di bloccare determinati contenuti potenzialmente pericolosi. Sebbene la crittografia end-to-end sia attiva di default, l'azienda sostiene che alcuni utenti abbiano bisogno di ulteriori protezioni, in particolare contro attacchi "altamente sofisticati".
Come funzionano le impostazioni dell’account restrittive
Prima di tutto, nelle prossime settimane queste impostazioni saranno implementate gradualmente e potrete attivarle andando su Impostazioni > Privacy > Avanzate. "La funzione Impostazioni dell'account restrittive è una delle tante soluzioni che stiamo sviluppando per proteggerti dalle minacce informatiche più sofisticate", si legge. "Abbiamo anche implementato un linguaggio di programmazione di back-end chiamato Rust per proteggere foto, video e messaggi da eventuali spyware, permettendoti di condividerli e di chattare in tutta tranquillità."
Con questa funzione, WhatsApp impedisce il download automatico di file multimediali e allegati che provengono da mittenti sconosciuti. A differenza delle impostazioni tradizionali che permettono di disattivare manualmente il download automatico dei media, la nuova funzione blocca direttamente foto, video e allegati provenienti da mittenti sconosciuti, offrendo una protezione aggiuntiva contro possibili attacchi informatici. Inoltre, silenzia le chiamate da numeri non presenti in rubrica e disattiva le anteprime dei link. Altre novità sono:
- Limitazione dell'elevato numero di messaggi da contatti sconosciuti
- Verifica in due passaggi abilitata di default
- Notifiche di sicurezza in caso di cambiamenti nel codice di protezione delle chat
- Visibilità delle informazioni personali ridotta
Come funziona il linguaggio di programmazione Rust
Come già anticipato, WhatsApp ha adottato anche questo linguaggio di programmazione volto a offrire maggiore protezione e a intercettare contenuti malevoli. Questa implementazione sostituisce una versione precedente in C++: circa 160.000 linee di codice C++ sono state rimpiazzate da 90.000 linee in Rust, con una riduzione dei rischi legati alla gestione della memoria.
Questo sistema rileva potenziali file pericolosi camuffati. Malware rari e sofisticati possono infatti essere nascosti all'interno di file apparentemente innocui, come immagini o video. Questo sistema può rilevare eventuali minacce e informare l'utente.
Il nome di questi controlli è "Kaleidoscope": "Ogni mese, queste librerie vengono distribuite su miliardi di telefoni, laptop, desktop, orologi e browser che funzionano su diversi sistemi operativi per gli utenti di WhatsApp, Messenger e Instagram. Si tratta della più grande implementazione di codice Rust su una serie diversificata di piattaforme e prodotti per utenti finali di cui siamo a conoscenza. La nostra esperienza dimostra la maturità produttiva e il valore unico di Rust sul lato client".