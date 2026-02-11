Facebook introduce animazioni IA per le immagini del profilo e nuovi strumenti

Su Facebook arrivano nuovi strumenti basati su Meta AI per animare le foto profilo, modificare le storie e rendere i post più espressivi con effetti e sfondi dinamici.

Meta ha annunciato l'introduzione di nuovi strumenti e funzionalità su Facebook. Queste novità vi permetteranno di trasformare foto e post grazie all'intelligenza artificiale, ad esempio con immagini del profilo animate. Dopo aver aggiunto nuovi strumenti IA su Instagram, in particolare nelle storie, ora tocca a Facebook. Vediamo quindi tutte le novità.