Facebook introduce animazioni IA per le immagini del profilo e nuovi strumenti

Meta ha annunciato l'introduzione di nuovi strumenti e funzionalità su Facebook. Queste novità vi permetteranno di trasformare foto e post grazie all'intelligenza artificiale, ad esempio con immagini del profilo animate. Dopo aver aggiunto nuovi strumenti IA su Instagram, in particolare nelle storie, ora tocca a Facebook. Vediamo quindi tutte le novità.
Come animare le foto profilo con l’IA
Secondo quanto riportato da Meta, è possibile trasformare una foto fissa in una vera e propria animazione in pochi secondi. Potrete optare per diversi stili predefiniti, ma in futuro arriveranno altre animazioni in base ad eventi speciali o stagioni specifiche. Basterà selezionare la foto da animare o caricarne direttamente una, per poi condividerla sul feed.
Inoltre, è possibile modificare le proprie storie o i ricordi grazie alla funzione Restyle, anche in questo caso con opzioni predefinite o tramite prompt basato sul testo. Potrete modificare colori, stili (anime o illustrato), sfondi (spiaggia o paesaggio urbano) e molto altro ancora. Insomma, si tratta di opzioni che ricordano molto quelle già viste su Instagram di recente.
E se siete stanchi di vedere i soliti post con sfondo monocromatico, Meta sta introducendo sfondi animati pensati per rendere i testi più espressivi e più capaci di catturare l'attenzione nel feed. Potrete scegliere tra foglie che cadono, petali di fiori, onde dell'oceano e altri sfondi stagionali in arrivo successivamente.
Altre novità
Nel frattempo, ricordiamo che Meta sta introducendo altre novità sulle sue piattaforme. Instagram, ad esempio, sta sperimentando la sostituzione di "Seguiti" con "Amici", mostrando solo le connessioni reciproche.
WhatsApp, invece, prepara un piano premium con strumenti avanzati di personalizzazione per modificare tema, icone e colori dell'interfaccia. Molto interessante invece l'introduzione delle prime funzioni di chiamata su WhatsApp Web, ovvero le chiamate vocali e video direttamente dal browser, senza richiedere l'installazione dell'app desktop. E a voi interessano queste novità? Fatecelo sapere qui sotto.