Nintendo Switch Online potrebbe ricevere altre tre grandi console del passato

Nintendo potrebbe avere in programma una ulteriore estensione dell'offerta di retro-console per gli abbonati a Nintendo Switch Online, con l'aggiunta di ben tre console classiche.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/02/2026
Nintendo Switch 2

Nintendo Switch Online è probabilmente destinato a espandersi nei piani della compagnia, considerando che finora il servizio ha seguito questa logica anche per quanto riguarda l'offerta dedicata al retrogaming, e una nuova voce di corridoio parla del possibile arrivo di altre tre grandi console del passato all'interno del catalogo.

L'affermazione arriva da Shpeshal_Nick, o Nick Baker, redattore di XboxEra e considerato una fonte piuttosto attendibile: in un messaggio pubblicato su X, il personaggio in questione ha riferito che, in futuro, Nintendo Switch Online potrebbe espandersi con l'arrivo di Wii, Nintendo DS e Sega Mega CD.

Si tratterebbe di tre introduzioni dal potenziale enorme, considerando il catalogo di giochi che possono apportare all'interno dell'offerta del servizio in abbonamento.

