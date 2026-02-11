Nintendo Switch Online potrebbe ricevere altre tre grandi console del passato

L'affermazione arriva da Shpeshal_Nick, o Nick Baker, redattore di XboxEra e considerato una fonte piuttosto attendibile: in un messaggio pubblicato su X, il personaggio in questione ha riferito che, in futuro, Nintendo Switch Online potrebbe espandersi con l'arrivo di Wii, Nintendo DS e Sega Mega CD .

Nintendo Switch Online è probabilmente destinato a espandersi nei piani della compagnia, considerando che finora il servizio ha seguito questa logica anche per quanto riguarda l'offerta dedicata al retrogaming , e una nuova voce di corridoio parla del possibile arrivo di altre tre grandi console del passato all'interno del catalogo.

Notevoli aggiunte al catalogo

La possibilità che Nintendo Switch Online possa includere l'offerta di Nintendo DS e Sega Mega CD è alquanto verosimile, considerando che già altre console portatili classiche fanno parte del servizio, così come il Mega Drive, di cui il lettore CD è di fatto un'estensione.

Nintendo Wii

Più complicata sembra l'introduzione di Nintendo Wii, considerando che richiederebbe forse l'uso del Telecomando Wii, a meno che non possa essere semplicemente tradotto con l'uso dei Joy-Con di Nintendo Switch.

In ogni caso, sono possibilità piuttosto concrete, e d'altra parte abbiamo visto introduzioni decisamente meno plausibile come quella del Virtual Boy, che per funzionare necessita di un dispositivo apposito che sostituisca il visore originale.

C'è da chiedersi se un'estensione ulteriore delle retro-console possa portare a un aumento di prezzo dell'abbonamento a Nintendo Switch Online, piuttosto, dando comunque per scontato che queste aggiunte avvengano all'interno del Pacchetto Aggiuntivo.