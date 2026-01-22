Instagram vuole sostituire la sezione "Seguiti" con "Amici": al via il test della piattaforma

Instagram sta testando una modifica significativa alla visualizzazione dei profili: la sostituzione della voce "Seguiti" con "Amici", un indicatore che mostrerebbe il numero di persone con cui un utente ha una relazione reciproca, ovvero follower che si seguono a vicenda.
La novità, individuata da alcuni utenti e segnalata dal ricercatore di app Radu Oncescu, è stata confermata da Instagram a Business Insider come un esperimento su piccola scala. Secondo l'azienda, l'obiettivo è mettere in risalto le connessioni più autentiche. "Gli amici sono centrali nell'esperienza Instagram, quindi stiamo esplorando modi per rendere queste connessioni più visibili e significative", ha spiegato la piattaforma.
Qual è la strategia di Instagram con questa mossa?
La mossa riflette l'evoluzione dell'uso di Instagram: come ha più volte sottolineato il CEO Adam Mosseri, gran parte delle interazioni oggi avviene nei messaggi diretti, mentre la pubblicazione nel feed principale è in calo. In questo contesto, le relazioni reciproche potrebbero rappresentare meglio il coinvolgimento reale rispetto ai semplici interessi mostrati pubblicamente.
Tuttavia, il cambiamento solleva dubbi. La sezione "Seguiti" ha storicamente avuto anche una funzione di scoperta: molti utenti esplorano i profili seguiti da una persona per trovare account affini da seguire. Passare ad "Amici" potrebbe ridurre questo valore.
Popolarità e influenza: quanto incidono sull'esperienza di Instagram?
Un altro aspetto riguarda la percezione di popolarità e influenza. I rapporti tra Follower e Seguiti sono da tempo usati come indicatori informali di notorietà: avere molti follower e seguire poche persone suggerisce autorevolezza. Con la nuova visualizzazione, questa dinamica verrebbe attenuata, spostando l'attenzione dalle metriche di popolarità a quelle di relazione.
In alternativa, potrebbero emergere nuovi parametri, come il rapporto tra follower totali e amici reciproci, che valorizzerebbero la rilevanza all'interno di una comunità. Non è chiaro se questo cambiamento avrà un impatto significativo sul comportamento degli utenti. In ogni caso, il test segnala una direzione precisa: Instagram sta ridefinendo le proprie priorità.