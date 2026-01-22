Instagram vuole sostituire la sezione "Seguiti" con "Amici": al via il test della piattaforma

La novità, individuata da alcuni utenti e segnalata dal ricercatore di app Radu Oncescu , è stata confermata da Instagram a Business Insider come un esperimento su piccola scala . Secondo l'azienda, l'obiettivo è mettere in risalto le connessioni più autentiche. "Gli amici sono centrali nell'esperienza Instagram, quindi stiamo esplorando modi per rendere queste connessioni più visibili e significative", ha spiegato la piattaforma.

Instagram sta testando una modifica significativa alla visualizzazione dei profili: la sostituzione della voce "Seguiti" con "Amici" , un indicatore che mostrerebbe il numero di persone con cui un utente ha una relazione reciproca, ovvero follower che si seguono a vicenda.

Tuttavia, il cambiamento solleva dubbi. La sezione "Seguiti" ha storicamente avuto anche una funzione di scoperta : molti utenti esplorano i profili seguiti da una persona per trovare account affini da seguire. Passare ad "Amici" potrebbe ridurre questo valore.

La mossa riflette l'evoluzione dell'uso di Instagram: come ha più volte sottolineato il CEO Adam Mosseri, gran parte delle interazioni oggi avviene nei messaggi diretti, mentre la pubblicazione nel feed principale è in calo. In questo contesto, le relazioni reciproche potrebbero rappresentare meglio il coinvolgimento reale rispetto ai semplici interessi mostrati pubblicamente .

Popolarità e influenza: quanto incidono sull'esperienza di Instagram?

Un altro aspetto riguarda la percezione di popolarità e influenza. I rapporti tra Follower e Seguiti sono da tempo usati come indicatori informali di notorietà: avere molti follower e seguire poche persone suggerisce autorevolezza. Con la nuova visualizzazione, questa dinamica verrebbe attenuata, spostando l'attenzione dalle metriche di popolarità a quelle di relazione.

Fonte: SocialMediaToday

In alternativa, potrebbero emergere nuovi parametri, come il rapporto tra follower totali e amici reciproci, che valorizzerebbero la rilevanza all'interno di una comunità. Non è chiaro se questo cambiamento avrà un impatto significativo sul comportamento degli utenti. In ogni caso, il test segnala una direzione precisa: Instagram sta ridefinendo le proprie priorità.