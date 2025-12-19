Instagram limita gli hashtag: se ne potranno utilizzare massimo 5 per post

Instagram sta introducendo un nuovo limite all'uso degli hashtag nei post, segnando un ulteriore passo nel ripensamento del ruolo che questi strumenti hanno oggi all'interno della piattaforma. Dopo mesi di test e sperimentazioni, il social ha deciso di fissare un tetto massimo di cinque hashtag per post o reel, una regola che verrà applicata progressivamente a tutti gli utenti.

La decisione nasce dall'osservazione dei cambiamenti nel comportamento degli utenti e dall'evoluzione dei sistemi di raccomandazione. Da tempo, infatti, Instagram sottolinea come la scoperta dei contenuti non dipenda più in modo determinante dagli hashtag, ma sia guidata soprattutto da algoritmi basati sull'intelligenza artificiale, in grado di analizzare interessi, interazioni e contesto