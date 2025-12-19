Instagram limita gli hashtag: se ne potranno utilizzare massimo 5 per post

Instagram sta introducendo un nuovo limite all'uso degli hashtag nei post, segnando un ulteriore passo nel ripensamento del ruolo che questi strumenti hanno oggi all'interno della piattaforma. Dopo mesi di test e sperimentazioni, il social ha deciso di fissare un tetto massimo di cinque hashtag per post o reel, una regola che verrà applicata progressivamente a tutti gli utenti.
La decisione nasce dall'osservazione dei cambiamenti nel comportamento degli utenti e dall'evoluzione dei sistemi di raccomandazione. Da tempo, infatti, Instagram sottolinea come la scoperta dei contenuti non dipenda più in modo determinante dagli hashtag, ma sia guidata soprattutto da algoritmi basati sull'intelligenza artificiale, in grado di analizzare interessi, interazioni e contesto
Secondo Instagram, 5 hashtag "bastano e avanzano"
Secondo Instagram, un numero ridotto di hashtag, purché mirati e pertinenti, può ancora aiutare a chiarire l'argomento di un contenuto e a collegarlo a temi specifici. Tuttavia, superare una certa soglia non porta benefici concreti in termini di visibilità.
Questa scelta è coerente con la direzione già intrapresa da Meta su altre piattaforme. Threads, ad esempio, ha adottato fin dall'inizio un approccio molto restrittivo, consentendo l'uso di un solo tag per post e introducendo in seguito i "topic tag", pensati più come etichette tematiche che come strumenti di crescita della portata. Anche il CEO di Instagram, Adam Mosseri, ha più volte ribadito che gli hashtag non funzionano più come in passato.
La posizione di Mosseri sull'uso degli hashtag su Instagram
Nel corso degli ultimi anni, Mosseri ha espresso più volte una posizione critica sul valore degli hashtag, spiegando che non incidono in modo significativo sulla visibilità, ma restano un mezzo per collegare post simili e rendere più chiaro di cosa trattano.
La nuova limitazione a cinque hashtag rappresenta quindi una formalizzazione di questa visione. Per creator e brand, il messaggio è chiaro: meno hashtag, ma scelti meglio. L'epoca delle didascalie piene di tag è ormai alle spalle.