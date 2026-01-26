WhatsApp, anche Meta AI inizia a "ragionare": cosa cambia nell’uso del chatbot

Negli ultimi mesi Meta AI è rimasta relativamente defilata rispetto ad altri sistemi di intelligenza artificiale, che hanno continuato a introdurre funzioni avanzate e nuovi strumenti. La situazione potrebbe però cambiare a breve, almeno su WhatsApp, dove sono in fase di sviluppo alcune novità orientate a migliorare l'esperienza d'uso del chatbot.

Con l'uscita della versione beta di WhatsApp per Android 2.26.3.10, disponibile tramite Google Play Store, sono emersi indizi concreti sull'introduzione di una nuova funzione dedicata alle capacità di ragionamento di Meta AI. L'aggiornamento non rende ancora disponibile la funzione, ma ne mostra chiaramente l'impostazione e il funzionamento previsto.