WhatsApp, anche Meta AI inizia a "ragionare": cosa cambia nell’uso del chatbot

Negli ultimi mesi Meta AI è rimasta relativamente defilata rispetto ad altri sistemi di intelligenza artificiale, che hanno continuato a introdurre funzioni avanzate e nuovi strumenti. La situazione potrebbe però cambiare a breve, almeno su WhatsApp, dove sono in fase di sviluppo alcune novità orientate a migliorare l'esperienza d'uso del chatbot.
Con l'uscita della versione beta di WhatsApp per Android 2.26.3.10, disponibile tramite Google Play Store, sono emersi indizi concreti sull'introduzione di una nuova funzione dedicata alle capacità di ragionamento di Meta AI. L'aggiornamento non rende ancora disponibile la funzione, ma ne mostra chiaramente l'impostazione e il funzionamento previsto.
La modalità ragionamento di Meta AI
Dalla beta di WhatsApp per Android emerge un nuovo menu dedicato all'interazione con Meta AI, che consentirà di scegliere tra due modalità distinte: una modalità rapida e una modalità di ragionamento. La selezione avverrà direttamente all'interno della conversazione con il chatbot, rendendo immediato il passaggio da uno stile di risposta all'altro.
La modalità rapida è pensata per privilegiare la velocità. In questo caso Meta AI fornisce risposte quasi immediate, adatte a domande semplici o richieste dirette, senza soffermarsi su analisi approfondite. È la modalità attualmente utilizzata da tutti gli utenti e rimane l'opzione predefinita anche nel nuovo sistema.
La modalità di ragionamento, indicata internamente come "thinking mode", introduce un approccio diverso. Quando attivata, Meta AI impiega più tempo per elaborare la richiesta, analizzando il contesto e strutturando la risposta in modo più articolato. Questo comportamento risulta più adatto a compiti complessi come la risoluzione di problemi, le richieste multi passaggio, i confronti tra più elementi, la sintesi di contenuti o la pianificazione.
Dal punto di vista dell'interfaccia, il passaggio tra le due modalità avverrà tramite un pulsante nella barra di chat. La modalità rapida sarà associata a un'icona a forma di fulmine, mentre l'attivazione della modalità di ragionamento farà comparire un'icona a forma di lampadina. Un nuovo tocco sull'icona consentirà di tornare alla modalità veloce, garantendo pieno controllo all'utente in ogni momento.
Secondo quanto osservato nella beta, Meta prevede di ampliare in futuro questo menu, introducendo ulteriori opzioni di interazione con il chatbot. Al momento, però, il focus resta sulla distinzione tra velocità e profondità delle risposte. Intanto ecco quando Apple dovrebbe presentare la nuova Siri basata su Google Gemini.