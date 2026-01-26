Resident Evil Survival Unit aggiungerà Rebecca Chambers: ecco le sue utili abilità

Resident Evil Survival Unit, il gioco mobile free to play di Capcom, è pronto a espandersi con un nuovo personaggio: Rebecca Chambers.
Viene descritta come "una esperta di chimica che ha completato senza difficoltà l'università a una giovane età". Capcom ha condiviso una immagine che mette in mostra le capacità del personaggio, che ricordiamo è un volto noto della serie.
I dettagli sul nuovo personaggio di Resident Evil Survival Unit, Rebecca Chambers
In termini di esplorazione, avrà le seguenti abilità (il ? indica che la potenza varia in base al livello del personaggio):
- Spray di primo soccorso: usa uno spray medico su un singolo alleato per recuperare punti vita uguali al ?% dell'attacco di Rebecca
- Cocktail Molotov: ogni 20 secondi lancia una molotov, quando questa cade, dà fuoco all'area per dieci secondi con danni pari al ?% dell'attacco per ogni secondo a ogni nemico dentro l'area. I nemici colpiti dalle fiamme vengono bruciati e prendono danni uguali a ?% dell'attacco per ogni secondo ogni cinque secondi
- Mix di erbe: ogni 12 secondi Rebecca mescola delle erbe e fa recuperare punti vita pari a ?% dell'attacco di Rebecca a ogni alleato
Per quanto riguarda le abilità sul campo, invece, sono:
- Abilità da medico combattente: aumenta l'attacco della squadra in campo del ?% e la difesa del ?%
- Stimolante: quando la squadra alleata in campo attacca, c'è un 25% di possibilità di infliggere ?% di danno aggiuntivo
- Anestetico: quando la squadra alleata in campo attacca, c'è un 40% di possibilità di ridurre il danno subito del ?%
Non c'è per ora una data di arrivo per il personaggio in Resident Evil Survival Unit, ma pare che sarà distribuito "presto". Non ci resta che attendere.
Parlando sempre della saga, pare che Resident Evil Code: Veronica Remake sia in sviluppo avanzato e l'uscita non sia lontana, per un leaker.