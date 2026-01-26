0

Il mouse da gaming (e non solo) targato Logitech è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo su uno dei migliori mouse in termini di versatilità sul mercato: Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/01/2026
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante sul mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 36% e un costo totale e finale d'acquisto di 86,29€, suo minimo storico. Acquistalo in versione rossa direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è un mouse gaming wireless progettato per offrire velocità, precisione e affidabilità assolute, nato dalla collaborazione diretta con alcuni dei più importanti professionisti degli eSport.

Ulteriori dettagli

Il cuore del mouse è il sensore ottico HERO 2, il più avanzato mai realizzato da Logitech per il gaming. Offre un tracciamento estremamente accurato, superiore agli 800 IPS, con 44.000 DPI e una calibrazione impeccabile, senza smoothing, accelerazione o filtraggio.

51Dxsfrflnl Ac Sl1500

I nuovi tasti ibridi LIGHTFORCE ottico-meccanici combinano la velocità dell'attuazione ottica a bassa latenza con il feedback nitido e tattile di un clic meccanico, garantendo una risposta immediata e affidabile in ogni situazione di gioco.

Questo mouse migliora ulteriormente le prestazioni della versione precedente grazie al polling rate a 2K, alla porta USB-C, a una batteria fino a 95 ore e alla compatibilità con il sistema di ricarica POWERPLAY. Il peso di soli 60 grammi assicura massima maneggevolezza e controllo. Completano il pacchetto i piedini in PTFE a zero additivi.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il mouse da gaming (e non solo) targato Logitech è in offerta su Amazon al suo minimo storico