Le vendite di Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio hanno raggiunto un traguardo notevole

Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio ha totalizzato vendite per un milione di copie in meno di tre mesi: lo ha annunciato Koei Tecmo nel suo ultimo resoconto finanziario, confermando gli ottimi riscontri ottenuti dal nuovo spin-off della serie Nintendo.

Il dato in questione tiene conto delle vendite effettuate a livello internazionale e considera sia le copie in formato fisico che quelle in digitale, ma considerate le tempistiche si pone in ogni caso come un ottimo risultato.

Staremo a vedere cosa succederà da qui ai prossimi mesi, ma non c'è dubbio che i presupposti siano davvero interessanti e la collaborazione con Nintendo andrà certamente avanti con ulteriori progetti che immaginiamo siano già in cantiere.

Nella nostra recensione di Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio abbiamo speso parole molto positive in merito alla campagna e alle sue sequenze di intermezzo, al sistema di combattimento e a un comparto tecnico che sfrutta a dovere le capacità di Nintendo Switch 2.