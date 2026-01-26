0

Le vendite di Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio hanno raggiunto un traguardo notevole

Koei Tecmo ha annunciato i dati di vendita aggiornati di Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, che a quanto pare ha raggiunto un ottimo traguardo in meno di tre mesi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/01/2026
Zelda in Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio
Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio ha totalizzato vendite per un milione di copie in meno di tre mesi: lo ha annunciato Koei Tecmo nel suo ultimo resoconto finanziario, confermando gli ottimi riscontri ottenuti dal nuovo spin-off della serie Nintendo.

Il dato in questione tiene conto delle vendite effettuate a livello internazionale e considera sia le copie in formato fisico che quelle in digitale, ma considerate le tempistiche si pone in ogni caso come un ottimo risultato.

Staremo a vedere cosa succederà da qui ai prossimi mesi, ma non c'è dubbio che i presupposti siano davvero interessanti e la collaborazione con Nintendo andrà certamente avanti con ulteriori progetti che immaginiamo siano già in cantiere.

Hyrule Warriors: L'era dell'esilio, la recensione del musou di Zelda ispirato a Tears of the Kingdom Hyrule Warriors: L'era dell'esilio, la recensione del musou di Zelda ispirato a Tears of the Kingdom

Nella nostra recensione di Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio abbiamo speso parole molto positive in merito alla campagna e alle sue sequenze di intermezzo, al sistema di combattimento e a un comparto tecnico che sfrutta a dovere le capacità di Nintendo Switch 2.

Una partnership di grande valore

Mentre pare addirittura che il prossimo the Legend of Zelda potrebbe prendere ispirazione da Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, è davvero interessante notare come la partnership fra Koei Tecmo e Nintendo abbia dato vita a produzioni di grande valore, che riescono a esaltare la formula tradizionale dei Musou.

Un successo che parte dall'originale Hyrule Warriors del 2014 e che negli anni Omega Force ha saputo ulteriormente rifinire, adattando anche altre serie storiche della casa di Kyoto, come ad esempio Fire Emblem.

