Nella classifica UK solo un gioco non è di Nintendo nella Top 5, ma ha avuto successo in versione Switch 2

La Top 40 dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito ci permette di vedere quali sono i titoli più acquistati del momento e notare qualche curiosità.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/01/2026
Sono state svelate la classifica dei videogiochi più venduti nel Regno Unito nell'ultima settimana. Come sempre, si tratta solo dei dati fisici, ma ci permettono di avere un'idea di quali sono i titoli che al momento sono più apprezzati dai giocatori di una delle nazioni europee più grandi, in termini di mercato videoludico.

A questo giro, l'unico nuovo gioco presente in Top 40 è Final Fantasy VII Remake Intergrade per Nintendo Switch 2 che riesce subito ad arrivare in seconda posizione.

La classifica UK dei videogiochi più venduti recentemente

Ecco la Top 40 dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito:

  1. Mario Kart World
  2. Final Fantasy VII Remake Intergrade
  3. Animal Crossing: New Horizons
  4. Mario Kart 8 Deluxe
  5. Pokémon Legends: Z-A
  6. Minecraft
  7. The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition
  8. Call of Duty: Black Ops 7
  9. Grand Theft Auto V
  10. Donkey Kong Bananza
  11. Nintendo Switch Sports
  12. Super Mario Party Jamboree
  13. Monster Hunter Wilds
  14. Super Mario Bros. Wonder
  15. Dark Souls Trilogy
  16. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  17. Just Dance 2026 Edition
  18. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  19. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  20. Hogwarts Legacy
  21. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  22. Ghost of Yotei
  23. Resident Evil 3
  24. Harry Potter: Quidditch Champions
  25. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  26. Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition
  27. Clair Obscur: Expedition 33
  28. Mafia Trilogy
  29. Metroid Prime 4: Beyond
  30. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy
  31. Mafia: The Old Country
  32. WWE 2K25
  33. Donkey Kong Country Returns HD
  34. EA Sports FC 25
  35. EA Sports FC 26
  36. Red Dead Redemption 2
  37. Super Mario Odyssey
  38. The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition
  39. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
  40. Resident Evil 2

In Top 5, solo Final Fantasy VII Remake Intergrade non è un gioco esclusivo di Nintendo, ma in questo caso le vendite sono al 100% per la nuova versione Nintendo Switch 2, mentre la versione PS5 disponibile da tempo non ha registrato vendite. In altre parole Nintendo Switch continua a dominare.

Parlando di giochi non-Nintendo, vediamo che Minecraft, The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition, Call of Duty: Black Ops 7 e GTA 5 rientrano nella Top 10. Sono tutti nomi di alto livello e la cosa non stupisce affatto. Crolla invece Clair Obscur: Expedition 33 che nella precedente classifica era in terza posizione.

Avete comprato uno di questi giorni recentemente? Oppure avete optato per qualcosa di più di "nicchia"?

