Nella classifica UK solo un gioco non è di Nintendo nella Top 5, ma ha avuto successo in versione Switch 2

Sono state svelate la classifica dei videogiochi più venduti nel Regno Unito nell'ultima settimana. Come sempre, si tratta solo dei dati fisici, ma ci permettono di avere un'idea di quali sono i titoli che al momento sono più apprezzati dai giocatori di una delle nazioni europee più grandi, in termini di mercato videoludico.
A questo giro, l'unico nuovo gioco presente in Top 40 è Final Fantasy VII Remake Intergrade per Nintendo Switch 2 che riesce subito ad arrivare in seconda posizione.
La classifica UK dei videogiochi più venduti recentemente
Ecco la Top 40 dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito:
- Mario Kart World
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Animal Crossing: New Horizons
- Mario Kart 8 Deluxe
- Pokémon Legends: Z-A
- Minecraft
- The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition
- Call of Duty: Black Ops 7
- Grand Theft Auto V
- Donkey Kong Bananza
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Party Jamboree
- Monster Hunter Wilds
- Super Mario Bros. Wonder
- Dark Souls Trilogy
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Just Dance 2026 Edition
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Hogwarts Legacy
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Ghost of Yotei
- Resident Evil 3
- Harry Potter: Quidditch Champions
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition
- Clair Obscur: Expedition 33
- Mafia Trilogy
- Metroid Prime 4: Beyond
- Crash Bandicoot N.Sane Trilogy
- Mafia: The Old Country
- WWE 2K25
- Donkey Kong Country Returns HD
- EA Sports FC 25
- EA Sports FC 26
- Red Dead Redemption 2
- Super Mario Odyssey
- The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition
- Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
- Resident Evil 2
In Top 5, solo Final Fantasy VII Remake Intergrade non è un gioco esclusivo di Nintendo, ma in questo caso le vendite sono al 100% per la nuova versione Nintendo Switch 2, mentre la versione PS5 disponibile da tempo non ha registrato vendite. In altre parole Nintendo Switch continua a dominare.
Parlando di giochi non-Nintendo, vediamo che Minecraft, The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition, Call of Duty: Black Ops 7 e GTA 5 rientrano nella Top 10. Sono tutti nomi di alto livello e la cosa non stupisce affatto. Crolla invece Clair Obscur: Expedition 33 che nella precedente classifica era in terza posizione.
Avete comprato uno di questi giorni recentemente? Oppure avete optato per qualcosa di più di "nicchia"?