WhatsApp, account secondari per minori in arrivo: come funzioneranno e quali informazioni avranno i genitori

L'ultima versione beta di WhatsApp per Android suggerisce una novità importante nella gestione degli account destinati ai più giovani. All'interno dell'aggiornamento 2.26.3.6, distribuito tramite Google Play Store, emergono infatti riferimenti a una nuova tipologia di profilo pensata specificamente per i minori.

La piattaforma di messaggistica sembra lavorare a un sistema che consente ai genitori di creare e gestire un account collegato al proprio, con limitazioni precise e strumenti di controllo mirati. L'obiettivo dichiarato è offrire un'esperienza più sicura a chi non raggiunge l'età minima prevista dai termini di servizio. La funzione non è ancora disponibile pubblicamente, ma il suo sviluppo indica un'attenzione crescente verso la tutela dei minori, tema sempre più centrale nel dibattito sulle piattaforme digitali e sull'uso consapevole degli strumenti di comunicazione.