WhatsApp estende la condivisione della cronologia dei gruppi anche su iOS

Con l'arrivo dell'ultima beta per iOS, WhatsApp ha iniziato a distribuire anche su iPhone la possibilità di condividere parte della cronologia delle chat con i nuovi membri di un gruppo . La funzione, già disponibile da tempo su Android, entra ora in una fase più ampia di test anche nell'ecosistema Apple, aprendo la strada a un'esperienza più coerente tra le due piattaforme mobili.

WhatsApp continua ad allineare le funzionalità tra Android e iOS, riducendo le differenze che per anni hanno caratterizzato le due versioni dell'app. L'ultimo passo in questa direzione riguarda una funzione pensata per i gruppi, uno degli strumenti più utilizzati della piattaforma di messaggistica.

La versione beta di WhatsApp per iOS 26.2.10.73

La novità è stata individuata all'interno della versione beta di WhatsApp per iOS 26.2.10.73, distribuita tramite TestFlight. Con questo aggiornamento, alcuni utenti possono condividere con i nuovi membri fino a 100 messaggi recenti inviati nel gruppo nei 14 giorni precedenti all'ingresso. L'obiettivo è permettere a chi si aggiunge a una conversazione di comprendere rapidamente il contesto, senza dover chiedere spiegazioni o recuperare informazioni perse.

Condivisione dei messaggi ai nuovi utenti dei gruppi WhatsApp su iOS

Il meccanismo di attivazione è legato all'aggiunta di un nuovo partecipante. Dopo aver selezionato l'opzione per invitare un contatto, nella schermata delle informazioni del gruppo può comparire la possibilità di condividere i messaggi recenti. La scelta resta sempre nelle mani dell'utente che aggiunge il nuovo membro, che può decidere se inviare l'intera selezione disponibile oppure limitarla a un numero inferiore di messaggi.

I contenuti condivisi vengono evidenziati con un colore differente, così da renderli immediatamente riconoscibili per chi entra nel gruppo. Allo stesso tempo, WhatsApp introduce un messaggio informativo visibile a tutti i partecipanti, che segnala l'avvenuta condivisione e indica chi ha autorizzato l'invio della cronologia. In questo modo viene garantita trasparenza all'interno della conversazione.

Dal punto di vista della sicurezza, WhatsApp specifica che la procedura utilizza i messaggi e la chiave di crittografia presenti sul dispositivo dell'utente che aggiunge il nuovo membro. Anche i messaggi condivisi retroattivamente restano protetti dalla crittografia end-to-end, mantenendo lo stesso livello di protezione previsto per le conversazioni standard.

La funzione risulta disattivata di default. WhatsApp non invia automaticamente la cronologia ai nuovi membri e richiede una conferma esplicita prima della condivisione. L'app mostra avvisi di conferma ripetuti nelle prime attivazioni, per assicurarsi che l'utente sia consapevole dell'azione. Solo dopo diversi utilizzi il processo diventa più immediato, pur mantenendo la necessità di un consenso attivo. Intanto WhatsApp sta lavorando anche a una nuova funzione per controllare le impostazioni di privacy degli stati.