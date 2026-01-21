Su Steam c'è un titolo con quasi 4.000 DLC e non è The Sims 4

Più precisamente, come fatto notare dall'utente Sidius-king nel subreddit di Steam, Fantasy Grounds VTT dispone attualmente di 3705 DLC. Sono talmente tanti che non è possibile nemmeno visualizzarli tutti nella pagina del gioco, visto che Steam permette di elencarne solo 200.

Giocare di ruolo

Non è possibile nemmeno aggiungerli tutti al carrello, anche se sarebbe abbastanza folle farlo, visto che parliamo di moduli d'espansione e avventure, legate oltretutto a dei giochi di ruolo reali come Dungeons & Dragons.

Considerando che il prezzo medio dei 200 DLC elencati è di 19,91 euro ciascuno (in totale costerebbero 3982,59 euro), se uno volesse prenderli tutti e 3705 potrebbe spendere una cifra stimabile in 73.777,47 euro.

Chiaramente gli sviluppatori di Fantasy Grounds VTT hanno un motivo più che valido per offrire tanti DLC. Come detto, parliamo di un tavolo virtuale, quindi una piattaforma che offre agli utenti diversi giochi di ruolo da tavolo, come Dungeons and Dragons e Pathfinder, che possono essere giocati online. I contenuti scaricabili elencati su Steam consistono per la maggior parte nei giochi di ruolo da tavolo stessi, compresi di manuali e quant'altro.

Quindi, un giocatore normale finisce per acquistare solo ciò che gli interessa, spesso anche in collaborazione con gli amici con cui fa gruppo. La piattaforma supporta oltre 50 giochi in licenza, che sono una grossa comodità per chi non può riunirsi dal vivo.