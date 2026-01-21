0

iPhone 18 Pro: Dynamic Island più piccola ma ancora centrata, secondo nuove indiscrezioni

Continuano ad emergere indiscrezioni sul destino della Dynamic Island, a quanto pare al centro dell'attenzione da diversi giorni. Scopriamo quali novità sono emerse finora.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/01/2026
Display dell'iPhone 17

Le indiscrezioni che emergono continuamente sui nuovi prodotti possono creare una certa confusione, soprattutto quando sono differenti e si contraddicono puntualmente. Proprio ieri vi abbiamo parlato della Dynamic Island su iPhone 18 Pro che, secondo una fonte, dovrebbe essere spostata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, insieme a un ritaglio per la fotocamera frontale. A distanza di poche ore è emersa una nuova indiscrezione secondo cui la Dynamic Island resterà al centro ma sarà semplicemente più piccola. Vediamo i dettagli.

Il mistero della Dynamic Island

Un mistero, sì, perché nelle ultime settimane non si parla d'altro e i pareri degli utenti restano contrastanti. Ad ogni modo, AppleTrack ha pubblicato su X la nuova indiscrezione secondo cui iPhone 18 Pro avrà il sensore Face ID sotto lo schermo, ma la Dynamic Island rimarrà al centro del display. Il sensore per il sistema di riconoscimento facciale dovrebbe essere posizionato sul lato sinistro del display, quindi l'informazione secondo cui l'intero ritaglio sarebbe stato spostato a sinistra è "errata". Ovviamente vi suggeriamo di prendere queste indiscrezioni con la dovuta cautela, non essendo ufficiali.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Nel frattempo, Private Talky ha condiviso un'immagine di come potrebbe apparire la Dynamic Island sul futuro iPhone.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Da quanto si vede, è ancora presente la classica pillola, sebbene risulti più piccola rispetto a quella su serie iPhone 17.

Le altre indiscrezioni

Le numerose speculazioni sono varie: Instant Digital sostiene che il dispositivo adotterà una Dynamic Island più piccola ma senza Face ID, mentre The Information crede che il nuovo Face ID eliminerà "l'ovale nero che appare nella parte superiore del display", lasciando un piccolo foro per la fotocamera selfie in alto a sinistra.

iPhone 18, tutte le specifiche attese: Touch ID confermato per l'iPhone Fold, secondo Jeff Pu iPhone 18, tutte le specifiche attese: Touch ID confermato per l’iPhone Fold, secondo Jeff Pu

Ross Young e Mark Gurman, invece, sembrano "confermare" le informazioni di AppleTrack: secondo loro, sarà presente il sistema Face ID sotto lo schermo, mentre la Dynamic Island sarà semplicemente più piccola e resterà al centro.

#Apple #Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
iPhone 18 Pro: Dynamic Island più piccola ma ancora centrata, secondo nuove indiscrezioni