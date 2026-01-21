iPhone 18 Pro: Dynamic Island più piccola ma ancora centrata, secondo nuove indiscrezioni

Le indiscrezioni che emergono continuamente sui nuovi prodotti possono creare una certa confusione, soprattutto quando sono differenti e si contraddicono puntualmente. Proprio ieri vi abbiamo parlato della Dynamic Island su iPhone 18 Pro che, secondo una fonte, dovrebbe essere spostata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, insieme a un ritaglio per la fotocamera frontale. A distanza di poche ore è emersa una nuova indiscrezione secondo cui la Dynamic Island resterà al centro ma sarà semplicemente più piccola. Vediamo i dettagli.

Il mistero della Dynamic Island Un mistero, sì, perché nelle ultime settimane non si parla d'altro e i pareri degli utenti restano contrastanti. Ad ogni modo, AppleTrack ha pubblicato su X la nuova indiscrezione secondo cui iPhone 18 Pro avrà il sensore Face ID sotto lo schermo, ma la Dynamic Island rimarrà al centro del display. Il sensore per il sistema di riconoscimento facciale dovrebbe essere posizionato sul lato sinistro del display, quindi l'informazione secondo cui l'intero ritaglio sarebbe stato spostato a sinistra è "errata". Ovviamente vi suggeriamo di prendere queste indiscrezioni con la dovuta cautela, non essendo ufficiali. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Nel frattempo, Private Talky ha condiviso un'immagine di come potrebbe apparire la Dynamic Island sul futuro iPhone. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Da quanto si vede, è ancora presente la classica pillola, sebbene risulti più piccola rispetto a quella su serie iPhone 17.