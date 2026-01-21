iPhone 18 Pro: Dynamic Island più piccola ma ancora centrata, secondo nuove indiscrezioni

Le indiscrezioni che emergono continuamente sui nuovi prodotti possono creare una certa confusione, soprattutto quando sono differenti e si contraddicono puntualmente. Proprio ieri vi abbiamo parlato della Dynamic Island su iPhone 18 Pro che, secondo una fonte, dovrebbe essere spostata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, insieme a un ritaglio per la fotocamera frontale. A distanza di poche ore è emersa una nuova indiscrezione secondo cui la Dynamic Island resterà al centro ma sarà semplicemente più piccola. Vediamo i dettagli.
Il mistero della Dynamic Island
Un mistero, sì, perché nelle ultime settimane non si parla d'altro e i pareri degli utenti restano contrastanti. Ad ogni modo, AppleTrack ha pubblicato su X la nuova indiscrezione secondo cui iPhone 18 Pro avrà il sensore Face ID sotto lo schermo, ma la Dynamic Island rimarrà al centro del display. Il sensore per il sistema di riconoscimento facciale dovrebbe essere posizionato sul lato sinistro del display, quindi l'informazione secondo cui l'intero ritaglio sarebbe stato spostato a sinistra è "errata". Ovviamente vi suggeriamo di prendere queste indiscrezioni con la dovuta cautela, non essendo ufficiali.
Nel frattempo, Private Talky ha condiviso un'immagine di come potrebbe apparire la Dynamic Island sul futuro iPhone.
Da quanto si vede, è ancora presente la classica pillola, sebbene risulti più piccola rispetto a quella su serie iPhone 17.
Le altre indiscrezioni
Le numerose speculazioni sono varie: Instant Digital sostiene che il dispositivo adotterà una Dynamic Island più piccola ma senza Face ID, mentre The Information crede che il nuovo Face ID eliminerà "l'ovale nero che appare nella parte superiore del display", lasciando un piccolo foro per la fotocamera selfie in alto a sinistra.
Ross Young e Mark Gurman, invece, sembrano "confermare" le informazioni di AppleTrack: secondo loro, sarà presente il sistema Face ID sotto lo schermo, mentre la Dynamic Island sarà semplicemente più piccola e resterà al centro.