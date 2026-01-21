L'evento del 40° anniversario di Dragon Ball svelerà il futuro della serie, incluso un nuovo gioco

Il 25 gennaio si terrà un evento per festeggiare il 40° anniversario della serie Dragon Ball. Si chiamerà Dragon Ball Genkidamatsuri e sarà un evento celebrativo gratuito trasmesso anche in livestream, che promette di offrire importanti anticipazioni sul futuro della saga, rimasto incerto dalla scomparsa del suo creatore, Akira Toriyama, avvenuta nel 2024. Si parla anche di un nuovo videogioco, di cui però non si sa ancora nulla.

Dragon Ball è una serie ancora popolarissima, il cui primo adattamento televisivo risale all'ormai lontanissimo 1986. Si tratta anche di una delle serie giapponesi più influenti di sempre, che negli anni si è diffusa su qualsiasi media, videogiochi in testa.

C18, uno dei personaggi di Dragon Ball

Dall'era del NES fino alle console moderne, Dragon Ball ha accompagnato praticamente ogni generazione di hardware. Con la morte di Akira Toriyama, avvenuta il 1° marzo 2024, molti si sono interrogati sul futuro di Dragon Ball. Certo, va detto che lui non si occupava più da anni della sua opera, che aveva lasciato andare per la sua strada, di cui al massimo faceva la supervisione.

Tornando al Genkidamatsuri, l'evento principale si terrà al Makuhari Messe, nei pressi di Tokyo (la stessa sede del Tokyo Game Show), e proporrà mostre, aree dedicate al merchandising, spazi di gioco e diverse attività per il pubblico presente. Allo stesso tempo, Toei Animation garantirà una copertura globale trasmettendo in diretta su YouTube gli annunci dal palco principale, i talk show e le performance, permettendo anche ai fan internazionali di seguire il tutto.

Ad aprire la manifestazione saranno due figure chiave del mondo Dragon Ball: Masako Nozawa, storica voce giapponese di Son Goku, e Akio Iyoku, produttore esecutivo della serie. Tra le ipotesi più discusse c'è la possibile presentazione di un nuovo progetto animato, che potrebbe essere una serie inedita o un OVA. Dragon Ball Daima, trasmesso in Giappone nel 2024, non ha ancora un seguito confermato, proprio a causa dell'incertezza seguita alla morte di Toriyama. Da tempo, inoltre, circolano voci insistenti su un film animato previsto per il 2027: che sia il momento giusto per annunciarlo?

Per quanto riguarda il fronte videoludico, è già stato confermato che Dragon Ball tornerà con un nuovo videogioco, la cui presentazione ufficiale è fissata per le 3:00 del 25 gennaio (le 11:00 in Giappone). A svelarne i dettagli saranno, tra gli altri, il producer Masayuki Hirano e Jun Furutani, già coinvolto in Dragon Ball: Sparking! Zero, l'ultimo titolo console della serie, che vanta un roster di oltre 180 personaggi.